Menor con problemas de salud mental vivía enjaulado en Ocaña, Norte de Santander
En imágenes quedaron registradas las condiciones en las que era obligado a pasar sus días.
Noticias RCN
09:25 p. m.
Son motivo de indignación las imágenes que dejan al descubierto las condiciones en las que era obligado a vivir un menor de 13 años, con problemas de salud mental, en Ocaña, Norte de Santander.
En grabaciones y fotografías quedó en evidencia la jaula en la que solía pasar gran parte del día, con una colchoneta sobre el suelo y un par de pelotas para que jugara.
Autoridades adelantaron una visita al lugar y rescataron al menor:
Tan pronto como supieron del caso, las autoridades realizaron una visita al inmueble y dejaron al menor en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Paralelamente, iniciaron una investigación en contra de las personas que tenían el menor a su cuidado, por las condiciones infrahumanas en las que solían mantenerlo.
Autoridades locales condenaron el trato que recibía el menor:
Desde la Alcaldía municipal de Ocaña, a través de su Secretaría de Gobierno, la autoridad local condenó el trato que recibía el menor y la forma en la que pasaba sus días.
Según comentó el jefe de la cartera municipal, Hugo Guerrero, en conversaciones con la prensa:
“El niño tiene problemas de salud mental, una enfermedad que hace que en ciertos momentos de su curso de vida se generen alteraciones y se vuelva un poco agresivo, pero esa no es razón para que el niño esté bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones al interior de su vivienda”.