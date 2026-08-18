Más de 10.000 reclamaciones sobre bienes inmuebles tras el terremoto: aseguradoras avanzan en la atención

Luego del pasado lunes 10 de agosto, cuando se registró el terremoto de 7.4 en Colombia, el sector asegurador se encuentra atendiendo a los damnificados por la catástrofe.

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Según la Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda, se han recibido 10.465 reclamaciones en todo el territorio nacional, con un valor estimado de $281.000 millones de pesos. La mayoría corresponde a seguros de daños sobre bienes inmuebles, aunque también se han activado coberturas de automóviles, riesgos laborales, salud y vida.

Desde el momento de la emergencia, las compañías de seguros activaron sus protocolos de atención y mantienen abiertos sus canales oficiales para orientar a los asegurados sobre las coberturas contratadas y acompañarlos en el proceso de reclamación.

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¿Cuál es el panorama de inmuebles asegurados en Colombia?

Con corte a marzo de 2026, Fasecolda registra que en el país existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, con un valor asegurado cercano a $2.582 billones de pesos. De estos, 1,65 millones corresponden a viviendas, que representan cerca de $361 billones.

Sin embargo, solo el 9,3% de las viviendas del país cuenta con algún tipo de seguro de hogar, lo que evidencia el reto de fortalecer la cultura de protección del patrimonio familiar frente a eventos catastróficos.

En los cinco departamentos más afectados —Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío— se concentran 485.415 inmuebles asegurados, con un valor superior a $426 billones de pesos. En ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia, el aseguramiento de hogares, copropiedades, empresas e inmuebles públicos alcanza cifras significativas, reflejando la importancia de la cobertura en zonas de alto riesgo sísmico.

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Recomendaciones para los asegurados

Fasecolda reiteró que las compañías de seguros continúan desplegando sus capacidades técnicas y operativas para acompañar a los afectados.

“Las personas que hayan sufrido daños pueden comunicarse directamente con su aseguradora o con su intermediario de seguros para recibir orientación sobre las coberturas contratadas, realizar el aviso del siniestro y conocer los pasos para presentar su reclamación”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo del gremio.

La federación recordó que los ciudadanos deben usar únicamente los canales oficiales de las aseguradoras y de Fasecolda, disponibles en www.fasecolda.com, y evitar entregar dinero o información sensible a personas no verificadas. En Cali, además, se habilitó un punto presencial de atención en la Cámara de Comercio, sede principal, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.