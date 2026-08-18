CANAL RCN
Colombia Video

Busca a su hermano bajo los escombros en Pereira tras perder a toda su familia en Venezuela

David José Villarreal viajó 814 kilómetros desde Venezuela hasta Colombia para encontrar a su hermano que vivía en uno de los edificios derrumbados en Pereira.

Mañana Express

agosto 18 de 2026
08:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hombre venezolano enfrenta la tragedia de los terremotos en Venezuela y Colombia separados por días de diferencia y 814 kilómetros de distancia.

VIDEO | Alerta de terremoto y un nuevo sismo sacudió a Venezuela a las 3:07 de la madrugada
RELACIONADO

VIDEO | Alerta de terremoto y un nuevo sismo sacudió a Venezuela a las 3:07 de la madrugada

David José perdió a su esposa y sus dos hijas en los terremotos que sacudieron a La Guaira el pasado 24 de junio y ahora busca desesperadamente a su hermano Dayron José Villarreal entre los escombros del terremoto que devastó a Pereira y otras regiones, en Colombia, el 10 de agosto.

En medio de la angustia y del dolor que vive este hombre que perdió su casa y a toda su familia, solicitó ayuda para ubicar a su hermano y apoyo psicológico para enfrentar el duelo.

Rescatistas de todo el país empiezan a salir de Pereira mientras decenas de familias esperan un milagro
RELACIONADO

Rescatistas de todo el país empiezan a salir de Pereira mientras decenas de familias esperan un milagro

Venezolano que lo perdió todo en el terremoto busca a su hermano en Pereira

Aun procesando la pérdida de su núcleo familiar, David José Villarreal perdió el rastro de su hermano Dayron José, un albañil de 56 años que vivía en Pereira, y quien desapareció tras el colapso de su vivienda en el Parque de la Libertad durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Decidido a no perder a otro familiar, se colgó de una tractomula y recorrió los más de 800 kilómetros que separan ambas tragedias.

Pido ayuda a la alcaldía, pido ayuda a Migración. Ellos me dicen que tenía que esperar el resultado de dos, tres días. Ya yo hoy cumplí aquí cuatro días exactamente.

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira
RELACIONADO

Leonardo Castro y el gesto que conmovió tras el terremoto: llegó con tres camiones a Pereira

Perdió su casa, a su esposa y sus dos hijas en el terremoto de Venezuela

La primera tragedia ocurrió en La Guaira, en Venezuela, donde David José Villarreal vivía con su familia en un edificio que colapsó.

Cuando yo voy al edificio donde nosotros vivíamos, que habíamos comprado, fue donde el vigilante de seguridad que quedó vivo me dice que mi familia estaba ahí y fue cuando empezaron a levantar los cuerpos y me entregan a mi familia a los 16 días.

La situación ha sobrepasado su capacidad emocional, quien reconoce necesitar ayuda profesional. "Yo lo que quiero es retornar de nuevo y empezar de cero y pedir una ayuda psicológica, porque me siento mal con la pérdida de mi familia.

Las labores de búsqueda continúan en Pereira mientras mantiene la esperanza de encontrar con vida a Dayron José.

Shakira llegó al Chocó para acompañar a la población afectada por el terremoto
RELACIONADO

Shakira llegó al Chocó para acompañar a la población afectada por el terremoto

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio del Trabajo

Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto

Cali

Médicos voluntarios instalaron hospital en Cali para atender afectados por colapso de edificio

Chocó

Solidaridad en Chocó: estudiante recibe silla de ruedas tras terremoto en Colombia

Otras Noticias

Karol G

Fanático le pidió matrimonio a Karol G en medio de su concierto y esto respondió ella

La antioqueña sorprendió con su reacción durante la más reciente presentación en Los Ángeles.

Edwin Cardona

Edwin Cardona reveló el desplante que vivió antes de Rusia 2018

Edwin Cardona recordó cómo se enteró de que no iría al Mundial 2018.

ANI

Comparendos a vehículos con ayuda humanitaria no tendrán trámite ni multa, según la ANI

Filipinas

Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo

Cuidado personal

¿Por qué salen las canas? La ciencia explica qué hace que el cabello pierda su color