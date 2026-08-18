Busca a su hermano bajo los escombros en Pereira tras perder a toda su familia en Venezuela

Un hombre venezolano enfrenta la tragedia de los terremotos en Venezuela y Colombia separados por días de diferencia y 814 kilómetros de distancia.

David José perdió a su esposa y sus dos hijas en los terremotos que sacudieron a La Guaira el pasado 24 de junio y ahora busca desesperadamente a su hermano Dayron José Villarreal entre los escombros del terremoto que devastó a Pereira y otras regiones, en Colombia, el 10 de agosto.

En medio de la angustia y del dolor que vive este hombre que perdió su casa y a toda su familia, solicitó ayuda para ubicar a su hermano y apoyo psicológico para enfrentar el duelo.

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Venezolano que lo perdió todo en el terremoto busca a su hermano en Pereira

Aun procesando la pérdida de su núcleo familiar, David José Villarreal perdió el rastro de su hermano Dayron José, un albañil de 56 años que vivía en Pereira, y quien desapareció tras el colapso de su vivienda en el Parque de la Libertad durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Decidido a no perder a otro familiar, se colgó de una tractomula y recorrió los más de 800 kilómetros que separan ambas tragedias.

Pido ayuda a la alcaldía, pido ayuda a Migración. Ellos me dicen que tenía que esperar el resultado de dos, tres días. Ya yo hoy cumplí aquí cuatro días exactamente.

Perdió su casa, a su esposa y sus dos hijas en el terremoto de Venezuela

La primera tragedia ocurrió en La Guaira, en Venezuela, donde David José Villarreal vivía con su familia en un edificio que colapsó.

Cuando yo voy al edificio donde nosotros vivíamos, que habíamos comprado, fue donde el vigilante de seguridad que quedó vivo me dice que mi familia estaba ahí y fue cuando empezaron a levantar los cuerpos y me entregan a mi familia a los 16 días.

La situación ha sobrepasado su capacidad emocional, quien reconoce necesitar ayuda profesional. "Yo lo que quiero es retornar de nuevo y empezar de cero y pedir una ayuda psicológica, porque me siento mal con la pérdida de mi familia.

Las labores de búsqueda continúan en Pereira mientras mantiene la esperanza de encontrar con vida a Dayron José.