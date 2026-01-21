CANAL RCN
Colombia

ICBF rompe el silencio sobre muerte de niña de dos años en uno de sus hogares en Bogotá

Las autoridades investigan lo ocurrido hace pocos días en el sur de la ciudad.

Bienestar Familiar.
Bienestar Familiar. Foto: ICBF.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 21 de 2026
04:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se dio a conocer una preocupante situación en el sur de Bogotá. Una niña de dos años murió cuando estaba bajo el cuidado de un hogar del Bienestar Familiar.

Decenas de cráneos animales son encontrados en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá
RELACIONADO

Decenas de cráneos animales son encontrados en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá

El caso se presentó en el barrio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe; hace pocos días. El papá de la menor recibió el llamado del hogar, el cual le indicó que ella había sido llevada a una clínica.

¿Qué mencionó el Bienestar Familiar?

A las pocas horas, la niña murió presuntamente por asfixia. Sin embargo, el papá y la mamá, así como los acudientes de los otros menores, sospechan que ella no fue cuidada como corresponde.

Frente a ello, el Bienestar Familiar se pronunció. Por un lado, indicó que cuando ocurrió la situación, la unidad de atención reaccionó de inmediato y la llevó al centro médico más cercano.

“En el momento, las causas del fallecimiento de la niña se encuentran en investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló al mencionar que se activaron los protocolos de supervisión, inspección, vigilancia y control.

Caso similar ocurrió en 2024

Este caso es similar al ocurrido entre octubre y noviembre de 2024. Un niño de dos años murió cuando se encontraba bajo la protección del Bienestar Familiar en Antioquia.

Bienestar Familiar se pronunció sobre muerte de menor de edad en hogar sustituto de Pasto
RELACIONADO

Bienestar Familiar se pronunció sobre muerte de menor de edad en hogar sustituto de Pasto

De acuerdo con el reporte oficial, el menor fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe. En el transcurso de dos semanas, se mantuvo hospitalizado hasta que falleció.

La entidad se pronunció en su momento e indició que el menor tenía condiciones médicas complejas desde que nació, lo cual implicó que tuviese un acompañamiento particular.

También mencionó que el 25 de octubre, la madre sustituta alertó sobre la complicación médica. Si bien fue llevado a uno, tuvo que ser trasladado a otro más especializado por la gravedad de la situación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

Víctimas de las Farc solicitaron cuatro veces a la JEP declarar incumplimiento en reparación de bienes

Bogotá

Cómo funcionará el pago del subsidio de transporte a estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026: le contamos

Magdalena

Carlos Caicedo habría acosado sexualmente a varias mujeres: testimonios y chats reveladores

Otras Noticias

La casa de los famosos

Alejandro Estrada mostró su confusión sentimental entre dos mujeres en La Casa de los Famosos: videos

Alejandro Estrada enfrenta una decisión clave en La Casa de los Famosos Colombia: mostró su interés por dos compañeras.

Venezuela

Denuncian que en medio de las excarcelaciones siguen funcionando centros clandestinos de detención en Venezuela

El reporte fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha logrado ingresar al país desde el 2002, ante la OEA.

Selección Colombia

¿Por qué Luis Javier Suárez debe ser el delantero de la selección en el Mundial?

Ecuador

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia