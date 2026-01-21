ICBF rompe el silencio sobre muerte de niña de dos años en uno de sus hogares en Bogotá

Se dio a conocer una preocupante situación en el sur de Bogotá. Una niña de dos años murió cuando estaba bajo el cuidado de un hogar del Bienestar Familiar.

El caso se presentó en el barrio Marruecos, localidad de Rafael Uribe Uribe; hace pocos días. El papá de la menor recibió el llamado del hogar, el cual le indicó que ella había sido llevada a una clínica.

¿Qué mencionó el Bienestar Familiar?

A las pocas horas, la niña murió presuntamente por asfixia. Sin embargo, el papá y la mamá, así como los acudientes de los otros menores, sospechan que ella no fue cuidada como corresponde.

Frente a ello, el Bienestar Familiar se pronunció. Por un lado, indicó que cuando ocurrió la situación, la unidad de atención reaccionó de inmediato y la llevó al centro médico más cercano.

“En el momento, las causas del fallecimiento de la niña se encuentran en investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló al mencionar que se activaron los protocolos de supervisión, inspección, vigilancia y control.

Caso similar ocurrió en 2024

Este caso es similar al ocurrido entre octubre y noviembre de 2024. Un niño de dos años murió cuando se encontraba bajo la protección del Bienestar Familiar en Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe. En el transcurso de dos semanas, se mantuvo hospitalizado hasta que falleció.

La entidad se pronunció en su momento e indició que el menor tenía condiciones médicas complejas desde que nació, lo cual implicó que tuviese un acompañamiento particular.

También mencionó que el 25 de octubre, la madre sustituta alertó sobre la complicación médica. Si bien fue llevado a uno, tuvo que ser trasladado a otro más especializado por la gravedad de la situación.