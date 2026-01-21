Decenas de cráneos animales son encontrados en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá

Un hallazgo siniestro ha conmocionado a los habitantes de la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá, en donde las autoridades encontraron decenas de cráneos animales debajo de un concurrido puente vehicular de la zona.

Ante la contundencia de lecho, la senadora Andrea Padilla ofició a las autoridades para que se adelanten las respectivas investigaciones y se puedan atender, de manera oportuna, las denuncias contra maltrato animal que se presentan en la localidad.

RELACIONADO Perros son dejados en jaulas por sus dueños mientras estos suben a Monserrate

Cráneos de animales en Bogotá

Según la denuncia, hecha por la senadora del partido Verde en sus redes sociales, el pasado 20 de enero las autoridades encontraron decenas de cráneos de presuntos animales que, al parecer, podrían corresponder a perros, ovejas, o demás mamíferos, bajo el puente de la carrera 30 con calle 6 en la localidad de Puente Aranda.

Según informes de la Alcaldía Local, no se encontraron otros restos óseos, residuos de tejidos o sangre. Sin embargo, hay gran consternación entre la ciudadanía ya que, según testimonios anónimos de líderes del sector, hay temor por los casos de maltrato y crueldad animal que son reiterativos en la zona.

Así mismo, Padilla informó que, tras conocerse el caso, se ofició al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Alcaldía Local para que se realice la respectiva investigación del caso.

También, se solicitó una mesa de trabajo para atender denuncias urgentes de tratos crueles a animales que se reportan en la localidad y se hizo la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra “persona indeterminada” con el objetivo de involucrar al o los responsables en la investigación.

Por supuesto, las reacciones en redes no se han hecho esperar ya que miles de usuarios han manifestado su temor ante los presuntos actos de crueldad animal que se habrían cometido, al parecer, en dicho punto de la ciudad.

RELACIONADO Medicina Legal confirmó que hay cuatro menores entre los 26 muertos por bombardeos en Guaviare

Penas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta 32 a 56 meses y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.