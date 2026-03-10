El tablero presidencial se reconfigura: fórmulas, alianzas y acercamientos políticos tras las consultas

Las campañas presidenciales comenzaron a entrar en una fase de definiciones tras las consultas interpartidistas. En las últimas horas se han conocido decisiones sobre fórmulas vicepresidenciales, acercamientos entre partidos tradicionales y estrategias para sumar apoyos, lo que empieza a reconfigurar el mapa electoral de cara a las elecciones.

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de una nueva fórmula vicepresidencial. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella eligió como compañero de fórmula al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, una decisión que se concretó después de los resultados de las consultas del domingo y que busca fortalecer su campaña con una figura reconocida en temas económicos y de gestión pública.

Restrepo también reveló que participó en la consulta realizada el fin de semana y que votó por la senadora Paloma Valencia, señalando que considera importante que los ciudadanos participen en este tipo de escenarios democráticos que ayudan a definir liderazgos dentro del sistema político.

Los partidos tradicionales empiezan a definir posiciones

Tras el cierre de las consultas, los partidos políticos comenzaron contactos y reuniones para evaluar apoyos y posibles alianzas. Colectividades como el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal analizan el panorama electoral y las candidaturas que podrían respaldar.

En ese contexto, sectores liberales estarían cerca de la candidatura de Paloma Valencia. Fuentes políticas señalan que existe una buena relación entre la senadora y Lidio García, actual presidente del Congreso y uno de los parlamentarios con mayor votación en el Senado.

En el caso del Partido Conservador, también se habla de un entendimiento político entre Valencia y la senadora Nadia Blel, quien se consolidó como una de las congresistas más votadas en las elecciones legislativas recientes.

Por otro lado, desde Cambio Radical se conoció el respaldo político de la representante Carolina Arbeláez, quien no logró reelegirse al Congreso pese a obtener una votación significativa en Bogotá. Arbeláez manifestó su intención de seguir participando activamente en política y de impulsar el papel de su partido dentro de la campaña.

Reuniones y propuestas de alianzas entre campañas

Mientras algunos sectores consolidan apoyos partidistas, otras campañas trabajan en ampliar su base política mediante acuerdos y convergencias. En esa línea, el candidato Iván Cepeda sostuvo una reunión con Juan Fernando Cristo con el objetivo de explorar fórmulas de cooperación política.

Según versiones conocidas en el entorno político, Cepeda habría propuesto que Cristo coordine el sector liberal socialdemócrata dentro de su campaña. El propósito sería atraer a dirigentes liberales que quedaron por fuera del Congreso, pero que mantienen afinidad con sectores progresistas.

Entre los nombres que se mencionan como posibles apoyos se encuentran Jaime Durán, Horacio José Serpa y Juan Carlos Lozada, dirigentes que podrían acercarse a ese proyecto político.

En paralelo, el exministro Mauricio Lizcano también planteó una estrategia de convergencia política. El dirigente invitó públicamente a Claudia López y Roy Barreras a sumarse a su campaña presidencial, con la idea de construir una alianza que agrupe a diferentes sectores políticos.