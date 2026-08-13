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La polémica llamada que habría hecho River Plate a Conmebol para enfrentar a Santa Fe

River Plate habría hecho una controvertida llamada a la Conmebol para enfrentar a Independiente Santa Fe.

Santa Fe vs. River Plate
Fotos: Santa Fe/ River Plate

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
02:57 p. m.
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Carlos Antonio Vélez reveló en el programa 'Palabras Mayores' que River Plate habría realizado gestiones ante Conmebol para evitar que el partido contra Santa Fe se disputara en Bogotá. Según el periodista, el club argentino habría planteado incluso otras ciudades como posibles sedes para el duelo de Copa Sudamericana.

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El señalamiento abre una nueva discusión alrededor del partido de ida de los octavos de final, que inicialmente estaba programado en El Campín.

¿Qué reveló Carlos Antonio Vélez sobre River Plate?

Según Vélez, el equipo argentino le solicitó a la Conmebol mover el partido fuera de Colombia tras el terremoto presentado.

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El periodista afirmó que entre las alternativas que se habrían mencionado aparecieron Lima, en Perú, y Asunción en Paraguay.

Hicieron todo lo posible por no jugar en Bogotá; aprovecharon el terremoto para insinuarle a la Conmebol que sacara el partido de Colombia, aseguró Vélez.

La versión también comenzó a circular entre periodistas argentinos que siguen la actualidad de River Plate. Lima habría sido una de las opciones consideradas para trasladar el encuentro.

¿Qué dijo Santa Fe sobre la seguridad de El Campín?

La posición de Independiente Santa Fe fue diferente. Eduardo Méndez, presidente del club, aseguró que desconocía las supuestas solicitudes de River Plate para trasladar el encuentro.

El dirigente también explicó que Bogotá y el estadio El Campín no habían sufrido afectaciones que impidieran disputar el partido. El escenario fue revisado después del sismo y, según la información entregada por el equipo capitalino, se encontraba en condiciones para recibir el compromiso.

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Finalmente, Conmebol decidió aplazar los partidos internacionales programados en territorio colombiano durante esa semana como consecuencia de la emergencia.

Santa Fe, por su parte, mantiene su posición de que Bogotá estaba en condiciones para recibir el encuentro.

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