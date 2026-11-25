Noticias RCN conoció detalles inéditos del operativo que, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre, permitió el rescate de las personas que se encontraban retenidas al interior del Éxito de la Castellana, en Cartagena, desde las 8:00 de la mañana del martes, 24.

De la operación que el presidente, Abelardo de la Espriella, califica de “impecable” participaron 50 integrantes de los comandos especiales del Ejército y la Policía.

Mientras un helicóptero ejercía presión psicológica sobre los tres secuestradores que atemorizaron, durante 17 horas, a 87 personas, uniformados irrumpieron en el supermercado de cadena, para seguir las tres rutas estratégicas, que estudiaron con anterioridad.

¿Qué pasó al interior del almacén?

Horas antes, lograron colar cámaras espía en el local para confirmar la ubicación de los rehenes y secuestradores, que hicieron tiempo para darse un festín, con licor incluido, y cambiarse de ropa.

Un trabajo que habían adelantado con cámaras instaladas en drones, que registraron movimiento al interior del almacén, antes de que el grupo cubriera los ventanales con papel.

Una vez adentro, los Comandos de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) detonaron 15 bombas aturdidoras para llegar a los delincuentes, que seguían exigiendo el pago de 7.000 millones de pesos y la entrega de vehículos blindados para liberar a los rehenes.

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Autoridades estuvieron al teléfono con los secuestradores durante todo el tiempo:

Para ganar tiempo, una experta en negociaciones del Gaula estuvo al teléfono con los secuestradores durante todo el tiempo, hasta que fue relevada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Al llegar al perímetro del almacén, les prometió que respetarían su vida si entregaban a “los rehenes” y serían tratados con consideración si salían del almacén con las “manos en alto”.

Sin embargo, se negaron y uno de ellos fue dado de baja, cuando intentó enfrentar a las autoridades. “Afortunadamente, de manera impecable, con toda la capacidad institucional, sacamos esta situación coyuntural adelante”, destacó el director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera.

Y es que, según el teniente coronel Stik Rayes, comandante del Gaula Militar, “la contundencia operacional es primero para todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares y de Policía”. Durante el operativo fueron incautadas una escopeta y dos revólveres traumáticos, dos armas de juguete y explosivos simulados que los secuestradores utilizaron en la toma.