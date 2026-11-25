La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó que, de las 26 personas cuya desaparición fue reportada durante la última semana ante el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), 22 ya fueron ubicadas con vida. El balance corresponde al corte del 23 de noviembre de 2026.

Tras entregar estas cifras, la entidad hizo un llamado especial a padres, madres y cuidadores para que mantengan una comunicación cercana con los niños, niñas y adolescentes, especialmente durante el cierre del calendario escolar, una etapa en la que pueden acumularse diferentes situaciones de presión.

¿Qué situaciones pueden generar preocupación en los menores?

De acuerdo con la Secretaría, las dificultades académicas, el miedo a perder el año, el hostigamiento escolar y los problemas familiares pueden provocar tensiones en los menores de edad.

Por esta razón, la recomendación es conversar con ellos, escuchar sus inquietudes y estar atentos a posibles cambios o señales de preocupación. La entidad también advirtió sobre la importancia de evitar que los niños y adolescentes sientan temor de contar lo que les sucede por miedo a la reacción de los adultos.

El acompañamiento familiar y la disposición para escuchar sus problemas son fundamentales para que puedan pedir ayuda cuando atraviesen situaciones difíciles.

¿Qué hacer si un niño o adolescente desaparece?

La Secretaría Distrital de Seguridad insistió en que se debe actuar de inmediato cuando se desconoce el paradero de un niño, niña o adolescente. La ausencia no debe interpretarse automáticamente como una decisión voluntaria y tampoco se debe esperar un plazo de 24 o 72 horas para reportar el caso.

RELACIONADO Hombre que habría participado en millonario robo armado en Argentina fue capturado en Bogotá

La ciudadanía puede comunicarse con los siguientes canales para informar sobre una desaparición o recibir orientación:

Fiscalía General de la Nación: línea 122.

Línea de Emergencias de Bogotá: 123.

Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE): (601) 377 9595, extensión 1137.

La entidad reiteró que, durante esta etapa final del año escolar, es importante fortalecer la escucha y el acompañamiento en los hogares. Ante una desaparición, la reacción oportuna puede ser determinante para activar la búsqueda.