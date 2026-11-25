Cinco departamentos del país enfrentan afectaciones en la prestación del servicio de energía luego de que grupos criminales atacaran la infraestructura eléctrica y derribaran una torre de transmisión. La situación impactó el suministro en diferentes zonas de Cauca, Nariño, Huila, Caquetá y Putumayo.

Ante este panorama, el Gobierno Nacional mantiene las labores para recuperar el servicio y avanzar hacia la normalización del suministro en los territorios afectados.

¿Qué se sabe sobre la torre derribada?

Fredy Gámez, secretario de Gobierno del departamento, explicó que cuando unidades del Ejército Nacional llegaron al lugar para verificar lo ocurrido, encontraron la estructura en el suelo.

El Ejército Nacional llega al punto a mirar qué había pasado con esta torre y la torre se encuentra derribada. Esta torre también está cerca de las plantas eléctricas, de las plantas de energía solar, donde también habían generado anteriormente un atentado.

La ubicación de esta infraestructura también genera preocupación, pues está cerca de plantas de generación de energía solar que ya habían sido blanco de un ataque.

¿Cuánto se ha restablecido el servicio de energía?

De acuerdo con las cifras de XM, la recuperación de la demanda de energía presenta avances en los cinco departamentos afectados. En Cauca y Nariño ya se restableció el 57%; en Putumayo, el 52%; en el sur del Huila, el 41%, y en Caquetá, el 40%.

Aunque las cifras muestran una recuperación parcial del suministro, todavía hay sectores que permanecen afectados por las consecuencias de los ataques contra la infraestructura eléctrica.

¿Cómo se responde a este tipo de situaciones?

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que el sistema eléctrico cuenta con mecanismos de respaldo que permiten responder ante este tipo de situaciones y avanzar en la recuperación del servicio.

Este es un sistema que es capaz de responder, que tiene redundancias. Obviamente hay circuitos que si son afectados son lineales y no van a tener cómo llegar energía a esos puntos, pero se restablece el sistema.

Mientras continúan los trabajos para recuperar la prestación del servicio, miles de hogares y empresas siguen enfrentando las consecuencias de los cortes de energía en estos cinco departamentos.