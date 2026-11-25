El martes 24 de noviembre quedará en la memoria de las personas que fueron secuestradas al interior de un almacén Éxito.

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Durante 18 horas, fueron rehenes de tres secuestradores que ocasionaron el caos en este lugar ubicado en el sector de La Castellana. La atención, no solo de los cartageneros, sino del país entero, se centró en el desarrollo de esta toma armada.

Minuto a minuto: las 18 horas de máximo terror

Los delincuentes tenían intenciones de robar inicialmente un carro de valores, pero las autoridades les cerraron el paso. Al verse acorralados, optaron por ingresar al Éxito, amenazar a los presentes y protagonizar este aterrador crimen.

A las afueras del almacén, los vecinos y familias observaron a los rehenes amarrados y apuntados por los delincuentes. La Policía y el Ejército, entonces, pusieron en marcha una operación de filigrana para restablecer el orden y liberar a los secuestrados.

El presidente Abelardo de la Espriella se hizo cargo y ordenó que la operación se efectuara. Fue en la madrugada del miércoles 25 de noviembre cuando 30 comandos de la Policía entraron al Éxito y lograron ubicar a los secuestrados, así como capturar a los responsables.

¿Quiénes son los capturados?

Hubo respaldo del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y hasta de un helicóptero que seguía de cerca la situación. La meta era una sola: que ningún rehén resultara herido o fallecido.

Sobre las 2:00 a.m., la operación concluyó con la liberación de las víctimas y la captura de dos criminales. El tercero fue abatido y, según informaron las autoridades, sería el líder de la banda.

Los arrestados son originarios de Antioquia. El primero, de 32 años, al parecer era estudiante y tiene antecedentes por hurto agravado y falsedad marcaria. Incluso, en marzo de 2026, lo habían capturado en Medellín.

En ese momento, la Fiscalía declinó la solicitud de medida de aseguramiento. Sin embargo, en septiembre se iba a realizar la acusación, pero las autoridades no sabían nada de su paradero.

Por su parte, el segundo capturado es un hombre de 43 años que ejerce como mecánico. Se espera que les imputen el delito de secuestro extorsivo y los envíen a la cárcel.