Con conos y uniforme "oficial": así cayó banda que fingía ser del IDU para robar cables de fibra óptica en Suba

Tres de los seis delincuentes que descubrieron ya habían sido detenidos en 2025 por el mismo delito.

Valentina Bernal

febrero 26 de 2026
09:06 a. m.
En el barrio La Campiña, en la localidad de Suba, la escena parecía la de un trabajo rutinario, habían conos sobre la vía, herramientas en mano y hombres con uniformes similares a los de una entidad pública.

Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía, según la Policía, un hurto en curso.

Descubren a falsos funcionarios del IDU robando fibra óptica Suba

La captura de seis personas se produjo gracias a la denuncia de ciudadanos que alertaron a una patrulla de vigilancia sobre la presencia de varios individuos sospechosos en el sector.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varias personas que aparentaban estar realizando labores oficiales. Tras verificar sus identidades, establecieron que no eran funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), sino que se trataba de falsos trabajadores que presuntamente utilizaban esa fachada para sustraer cable de fibra óptica.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder conos, picas y palancas, elementos que habrían sido usados tanto para simular trabajos en vía pública como para manipular la infraestructura.

Además, hallaron bolsas y sacos en los que transportaban cerca de 36 metros de cable ya cortado, material que estaría avaluado en 25 millones de pesos.

Falsos funcionarios del IDU capturado ya tenían antecedentes por el mismo delito

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, cinco de los capturados son de nacionalidad extranjera y sus edades oscilan entre los 26 y 45 años.

Otro dato que vale la pena mencionar es que tres de estas personas ya habían sido capturadas en 2025 por el mismo delito y registraban antecedentes por hurto de cable.

Por todo esto, los seis detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los hechos que se les atribuyen.

