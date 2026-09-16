Reportan nuevo caso de una menor desaparecida en Bogotá: se perdió cuando acompañaba a su abuela al hospital

Otra familia en Bogotá vive momentos de angustia por la desaparición de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, quien fue vista por última vez el lunes 14 de septiembre en inmediaciones del Hospital Santa Clara.

De acuerdo con la información entregada por su familia y divulgada por el concejal de Bogotá Jesús David Araque, la menor llegó al área de urgencias del centro médico aproximadamente a las 4:00 de la tarde, acompañando a su abuela, quien tenía un dolor abdominal.

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Sofía se encontraba junto a su hermano de 14 años mientras esperaban a su abuela. Luego, el menor salió por agua y cuando regresó ella ya no estaba

Concejal denunció una nueva desaparición de una menor en Bogotá

El concejal aseguró que, con autorización de la madre de la niña, desde su oficina se estableció contacto con las autoridades para apoyar las labores de búsqueda e investigación.

Estas son las características de Sofía Baquero

La familia entregó algunos datos que pueden ayudar a identificarla:

Edad: 12 años.

Estatura: entre 1,50 y 1,60 metros.

Cabello: rojo con castaño oscuro.

Vestimenta al momento de la desaparición: chaqueta negra con rayas blancas, pantalón azul aguamarina ancho y tenis blancos.

Lugar de residencia: San Jorge.

Colegio: Bravo Páez.

La familia espera que cualquier persona que pueda reconocerla o que tenga información sobre su ubicación se comunique oportunamente con las autoridades.

Por su parte, las autoridades ya adelantan las respectivas labores para establecer qué ocurrió con la menor y dar con su paradero.