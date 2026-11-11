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¡Atención! Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá del 11 al 15 de noviembre

Las localidades de Antonio Nariño y Santa Fe serán las principales afectadas por las manifestaciones programadas.

¡Atención! Marchas y manifestaciones programadas en Bogotá para la semana del 9 al 14 de noviembredel 11 al 15 de noviembre
Foto: Magnific

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
07:26 a. m.
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Entre el 11 y el 15 de noviembre, Bogotá tendrá diferentes marchas y manifestaciones programadas a cargo de agrupaciones sociales, por lo que la Secretaría de Gobierno ha hecho una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no tenga inconvenientes de seguridad y/o movilidad.

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Consultar frecuentemente los canales oficiales para conocer cambios en la movilidad, respetar el derecho a la protesta pacífica y promover el respeto por los derechos humanos son algunas de las recomendaciones y peticiones para los bogotanos por parte de la entidad.

Marchas y movilizaciones programadas del 11 al 15 de noviembre

A continuación, las marchas y movilizaciones programadas en Bogotá del 11 al 15 de noviembre:

  • Jueves 12 de noviembre:
  • Plantón: “Vigilia silenciosa por Palestina”, a las 11:30 a. m. en la Embajada de Israel.
  • Evento cultural con reivindicaciones: “Guardianes del Fuhucha”, a las 6:30 p. m. en el Parque Ciudad Jardín de la localidad Antonio Nariño.
  • Viernes 13 de noviembre:
  • Plantón: “El llamado de Santurbán, una sola voz por el agua”, a las 9:00 a. m. en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
  • Domingo 15 de noviembre
  • Marcha: “Apoyo a los 100 días del Gobierno nacional”, a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional y hasta la Plaza de Bolívar.
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Secretaría de Gobierno acompañará las manifestaciones

Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y promover el derecho a la protesta pacífica, la Secretaría de Gobierno de Bogotá acompañará las manifestaciones con apoyo de los equipos de gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

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