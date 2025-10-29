CANAL RCN
Colombia

Impactante: revelan videos del lugar donde hallaron a Baby Demoni antes de llevarla al hospital

La hermana de la influencer dio detalles detrás de lo sucedido y se revelaron impactantes imágenes correspondientes al día de su fallecimiento.

Baby Demoni
FOTO: Baby Demoni - Facebook

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
12:57 p. m.
Un video divulgado por Valentina Esquin, hermana de la creadora de contenido Alejandra Esquin (‘Baby Demoni’), reactivaron las preguntas en torno a su muerte.

¿Qué capturó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto reveló Juliana Calderón
En las imágenes del baño donde fue encontrada se observan sábanas, un cuchillo y objetos desordenados, elementos que, según el relato de su pareja, el rapero ‘Samor One’, fueron utilizados para cortar el material con el que se halló a la joven.

Valentina entregó este registro al periodista Rafael Poveda, en el podcast 'Más allá del silencio', donde aseguró que las pruebas no coinciden con lo que declaró el novio de su hermana. “El cuchillo no tenía filo”, dijo, sembrando más incertidumbre sobre lo ocurrido la madrugada en que fue encontrada sin vida.

Ducha Baby Demoni
FOTO: Captura de pantalla - Más allá del silencio en YouTube

Contradicciones en la escena y señalamiento de robo

Además de las inconsistencias sobre los objetos hallados, Valentina acusó a ‘Samor One’ de haber sustraído 15 millones de pesos que Alejandra guardaba en su vivienda. Según su testimonio, el dinero desapareció antes de que llegaran las autoridades, mientras el rapero mostraba, según ella, “poco interés” por el estado de la influencer.

Estas declaraciones se suman a un contexto ya marcado por testimonios opuestos y elementos físicos incongruentes, aumentando la presión pública sobre las entidades encargadas de esclarecer los hechos.

Investigaciones en curso y hallazgos en dispositivos

La Fiscalía y Medicina Legal analizan aún los elementos recolectados en el lugar, así como archivos borrados del celular de Baby Demoni. Los investigadores buscan determinar si se trató de un acto autoinfligido o de una agresión por parte de terceros.

Entre las pruebas evaluadas figura una cámara de seguridad sin memoria hallada en el apartamento. Aunque inicialmente parecía no aportar información, se lograron recuperar fragmentos de video que muestran una discusión violenta y rastros de sangre, indicios que reforzarían la hipótesis de un conflicto previo.

