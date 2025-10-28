¿Qué capturó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto reveló Juliana Calderón

Baby Demoni, la influencer que era amiga de Yina Calderón y vivía en Bogotá, murió el pasado 15 de octubre de 2025.

La creadora de contenido, que tenía una gran acogida en TikTok, llegó el 14 de octubre, en un estado muy delicado de salud, a una clínica de la capital.

Sin embargo, a pesar del monitoreo de los médicos, no pudo tener mejoría y, tras sufrir un tercer paro cardiorrespiratorio, Baby Demoni falleció.

La muerte de Alejandra Esquin surgió en extrañas circunstancias y, por lo tanto, su familia le ha pedido a las autoridades que investiguen a fondo y esclarezcan lo ocurrido.

Hasta el momento, Samor One, la pareja de Baby Demoni durante cinco años, ha manifestado que la influencer se hizo daño y que él la llevó de urgencias a la entidad hospitalaria.

Además, también ha indicado que ellos tuvieron una pelea muy fuerte por una presunta infidelidad. En consecuencia, la Fiscalía se encuentra analizando el caso y recopilando las pruebas necesarias.

En medio de ese panorama, Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, y que era amiga de Baby Demoni, fue entrevistada en 'Conducta Delictiva' y aseguró que en el apartamento de la creadora de contenido había una cámara. ¿Qué habría registrado?

¿Se ha identificado que captó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto dijo Juliana Calderón

Juliana Calderón dijo en 'Conducta Delictiva' que la hermana de Baby Demoni le contó que en la casa de la influencer había una cámara de seguridad.

Por lo tanto, después de que el CTI hizo el registro, Juliana Calderón le habría preguntado a la hermana de Baby Demoni que si se había visto algo y la respuesta habría sido que la cámara no tenía memoria.

"El CTI fue a hacer el estudio en ese apartamento y se da cuenta de que la cámara ya no tiene memoria. Yo le pregunté a la hermana en el velorio que qué había pasado y ella me dijo 'no, Juli, la cámara estaba sin memoria'", aseguró la hermana de Yina Calderón.

Sin embargo, Juliana Calderón también expuso que existen videos en los que se puede observar que había un televisor roto, espejos y vidrios fragmentados y rastros de sangre.

Es así como, según Juliana Calderón, todos esos elementos están a disposición de las autoridades para que la investigación siga avanzando con celeridad.

¿Cuál fue el sueño que Baby Demoni cumplió antes de su muerte?

Alejandra Esquin, cinco días antes de su muerte, se había operado el abdomen, los senos y los glúteos con un cirujano de la confianza de Yina Calderón.

De hecho, Claudia Calderón, una de las hermanas de Yina, la acompañó en el procedimiento estético y estuvo pendiente de su recuperación.

Además, Juliana Calderón, en el diálogo con 'Conducta Delictiva', también señaló que la mamá de Baby Demoni le contó que ella no podía partir de este mundo en paz sin antes operarse.