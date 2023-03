El estremecedor testimonio de uno de los policías secuestrados en Caquetá

Más de 30 horas duraron secuestrados 70 uniformados del Esmad de la Policía y nueve funcionarios de una empresa minera en el sector Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá. Durante más de un mes la denominada guardia indígena y campesina se tomó las instalaciones de la empresa de extracción de hidrocarburos que está en la zona exigiendo la presencia del Gobierno Nacional, con el paso de las horas la situación fue más crítica y el Esmad tuvo que hacer presencia, allí fue cuando decenas de campesinos e indígenas tomaron el control y literalmente sometieron a los uniformados.

Fueron obligados a quitarse sus uniformes y luego fueron secuestrados, tras horas de tensión fue necesaria la llegada e intervención de la misma cúpula militar y de ministros del Gobierno Nacional para mediar su liberación y tras horas de diálogo los uniformados fueron liberados.

Salieron incompletos sin el subintendente Arley Monroy Prieto, pero más fortalecidos con evidentes expresiones de alegría, los policías fueron sacados del Caquetá en un avión de la institución y una vez hicieron escala en Bogotá llegaron a Neiva, ciudad a donde pertenece este escuadrón del Esmad y en donde viven con sus familias, aquí los recibieron con un pasillo ya no para someterlos sino para homenajearlos y llenarlos de cariño y agradecimiento. Ellos se emocionaron a tal punto de llegar a las lágrimas.

Noticias RCN pudo conversar con el intendente Juan Ávila, uno de los liberados en San Vicente del Caguán quien tuvo que enfrentar duros momentos junto a sus compañeros.

¿Cómo fueron esos momentos en los que permanecieron secuestrados?

Fueron momentos tensos, fueron momentos de esperanza tal vez, de oraciones, aprovecho tal vez para saludar y agradecer a las familias de todos mis compañeros que siempre estuvieron pendiente de lo que pasaba, oraron, no teníamos comunicación de ningún tipo, nos han despojado de todas las cosas, no teníamos comunicación con ninguna persona salvo entre nosotros mismos, momentos de angustia pero pues también reconocer la capacidad y estabilidad mental de todos mis compañeros sin importar lo que nos dijeran, sin importar las amenazas de vida, las amenazas de cual siempre se guardó la compostura, la calma, se trató de mediar de hablar con estas personas, somos una unidad que siempre tiene como premisa la vida, la protección a la misma en cualquier contexto, sin importar qué tipo de persona sea, de donde venga, que haga. Esa fe tal vez nuestra consigna, nuestro fin principal.

¿Usted le prestó primeros auxilios al subintendente que falleció?

Estábamos ahí, claro que sí, con el enfermero, tengo un enfermero capacitado para este tipo de situaciones, le estábamos protegiendo la vida, pero no fue posible porque la magnitud de la confrontación de estas personas las cuales llegaron con machetes, con gasolina, bombas incendiarias, escuchábamos también detonaciones alrededor nuestro y la fuerza con la que ellos obviamente arremeten contra nosotros ya lo habían lesionado gravemente, el enfermero lamentablemente no lo puso estabilizar.

Fueron momentos de angustia, momentos de esperanza tal vez, siempre confiados en Dios y esa preparación que nos hace policías y que nos orienta a defender.

¿Cómo recibieron la noticia de que la cúpula militar estaba mediando por ustedes?

Fue una noticia muy alentadora porque hasta cierto punto no sabíamos que iban a hacer con nosotros, no sabíamos para donde nos llevaban, no sabíamos que iban a hacer con nosotros, se escuchaba de todo obviamente intensiones de afectar la vida de todos los que estábamos allí, pero también había personas que eran consientes y defendían nuestra condición de seres humanos, abogaban por esto y en primera mano nos prestaron algún tipo de ayuda con alimentos, con medicinas.

¿Qué decirles a las personas que les mostraron el apoyo y cariño una vez fueron liberados?

Enormes agradecimientos porque eso suma y alienta a toda una institución que siempre vela para protegerlos así las personas de pronto equivocadas en su forma de pensar quieran hacer ver las cosas diferente, nuestra responsabilidad es otra, nosotros siempre luchamos por protegerlos.

¿Seguirá ejerciendo su labor en la Policía Nacional pese a este tipo de adversidades?

Claro que sí, mi mentalidad siempre ha estado en ayudar y proteger, por eso entre a esta unidad, porque todos decían muchas cosas, pero adentro es que se sabe qué es lo que se hace aquí, y aquí se protege la vida de las personas de forma preventiva hasta agotar todo lo que podamos humanamente podamos ofrecer.

¿Qué decirles a sus compañeros?

Reconocerles todo su esfuerzo, me siento orgulloso de tener compañeros como ellos, mi compañero como el que falleció, orgulloso totalmente de él y sus familiares, es un honor haber vivido con él, es un honor compartir la vida con él, es un familiar para mi como un hermano, más que un hermano, los vincula a uno con tal sentimiento y con tal disciplina a un mismo sentir en esta institución, es una familia donde todos luchamos por lo mismo sin importar las objeciones.

¿Cómo lo recibió su familia?

No hay palabras, yo creo que volver usted con vida lo es todo, volver con vida te hace sentir que tienes una razón importante, que lo que haces vale la pena, que puedes dejar un ejemplo o una huella en tus hijos, en una sociedad que a pesar de que sea estigmatizada esta institución luchamos y seguiremos luchando hasta el último momento por demostrar lo contrario, que somos hombres y mujeres que luchamos por proteger.

¿En la institución qué apoyo les han dado una vez fueron liberados?

Estuvo toda la cúpula de la Policía, el mando institucional, todo su equipo de trabajo, atención médica, psicólogos, fue una atención muy completa, muy buena. Gracias a Dios contamos con seres humanos acá que nos entienden y saben lo que hacemos, nos tenían todo prácticamente más de lo que imaginábamos, yo nunca pensé que esto fuera a llegar a este punto, a tal reconcomiendo a tal trascendencia.

¿Qué se viene en las próximas horas para usted?

Yo creo que la premisa principal de todo ser humano es su familia, para mí, mi familia y la familia de mi compañero, de mi parte todo mi apoyo, yo se que todos mis compañeros, multiplico la voz porque sé que así me lo dijeron, siempre ofrecemos el apoyo a las familias de nuestros compañeros fallecidos que hayan tenido novedades a sus hijos, lamentablemente son dos niños que no tienen la culpa de lo que pasó pero van a tener que sufrir las consecuencias.

¿Cuando ve las marcas en su rostro qué se le bien a la cabeza?

Se me viene a la cabeza el resultado de mi vocación, porque yo quise hacerlo, nadie me obligo yo quise hacerlo y orgulloso me siento, porque aquí adentro se sabe qué se hace, cuál es la misión nuestra, aquí adentro es donde uno sabe que somos personas, desde afuera cualquiera juzga pero aquí adentro somos personas y al verme la cara así es un recuerdo más, una huella que me fortalece mentalmente, que me da más ánimos para seguir trabajando, que luchando incansablemente con todos mis compañeros siempre al frente motivándolos como me enseñaron cuando entre a esta unidad, con el ejemplo de ellos y siempre hacia un mismo punto, todos como equipo, como hermanos luchando por esta sociedad, nunca perdiendo la esperanza de que mejore todo.

¿Qué decirles a quienes no les han mostrado su apoyo?

Nunca los juzgaré, siempre respeto la libertad de pensamiento, lo deben hacer, lo pueden hacer tal vez en cierto modo es necesario, cualquier punto de vista es bueno dependiendo de la persona, pero puedo decirles que conozcamos los seres humanos que hay acá, conozcamos porque uno cuando no conoce se guía solamente por textos, por incitaciones, por provocaciones tal vez no manejar los sentimientos, no manejar las emociones hace que usted desvirtúe la realidad y la realidad es que todos somos seres humanos independientemente de que tengamos uniforme o no, tal vez algunos trabajamos en una forma de vida como una institución protectora de derechos otros no, lo quieren ver diferente pero ¿qué les puedo pedir yo? que nos entiendan, nosotros trabajamos de la mano de ustedes así no lo quieran ver así, siempre lo haremos y seguiremos luchando por eso.