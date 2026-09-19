El historial criminal de los capturados por el asesinato del guarda Cristian Garzón en estación de Transmilenio

El crimen de Cristian David Garzón, guarda de seguridad de 27 años asesinado en la estación Terreros de Soacha, reveló nuevos detalles sobre los dos capturados por este caso.

La mujer registra antecedentes por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El hombre, de nacionalidad venezolana, también fue detenido tras el ataque.

El hecho ocurrió cuando Garzón intentó impedir el ingreso irregular de la pareja al sistema. Según el testimonio de su compañera, el hombre sacó un arma blanca y Cristian se interpuso para protegerla. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

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Testimonio revela fallas en el procedimiento

Un detalle clave de la investigación es que la pareja había sido retirada minutos antes de la estación por portar un arma cortopunzante. Sin embargo, pese a la alerta, no se tomaron medidas adicionales.

“Me mencionó que una hora antes ya habían tenido el choque con las dos personas y sacaron su arma cortopunzante. La policía los retiró, pero como no pasó la agresión, simplemente no pasó nada”, relató un testigo.

La situación ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y la capacidad de reacción de las autoridades frente a casos de evasión que escalan en violencia.

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Gremio de guardas de Transmilenio pide garantías para vigilantes

El asesinato de Garzón volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan los vigilantes de Transmilenio. Según el gremio de seguridad privada, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 300 agresiones contra guardas en estaciones del sistema. Denuncian que muchas de estas agresiones ni siquiera quedan registradas, lo que genera un subregistro preocupante.

“Nos tienen trabajando con las manos atadas”, expresaron vigilantes, quienes aseguran que la falta de garantías ha provocado una alta rotación del personal. Piden dotación de elementos de protección, respaldo jurídico y mayor apoyo de la Policía.

El gremio propuso al presidente Abelardo de la Espriella la creación de un cuerpo especializado de convivencia y justicia para el transporte público, que articule a la Fiscalía, la Policía y entidades distritales para reaccionar de manera inmediata ante problemas de seguridad.

Cristian Garzón había regresado a su labor apenas cuatro días antes, tras una incapacidad por otra agresión durante un procedimiento contra evasores. Esta vez, su uniforme fue el último recuerdo de una vida truncada en medio de la violencia que golpea al sistema de transporte.