Caso de Jaime Esteban Moreno: nuevos datos reveladores sobre el crimen

Tras el lamentable crimen de Jaime Esteban Moreno, han salido a la luz nuevos detalles que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Video revela quién sería el presunto asesino de Jaime Esteban Moreno: detalles de su disfraz
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
08:42 a. m.
El representante legal entregó nueva información a las autoridades y confirmó un detalle adicional sobre el caso de Jaime Esteban Moreno.

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico
¿Cuál es el nuevo detalle sobre el caso de Jaime Esteban Moreno?

Cada día se conocen más elementos sobre el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue brutalmente agredido durante la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Hasta el momento, los capturados son Juan Carlos Suárez y Ricardo González, señalados de propinarle golpes con puños y patadas a la víctima.

Asimismo, inicialmente fueron detenidas dos mujeres, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana, pero posteriormente quedaron en libertad. Desde hace varios días se hablaba de una tercera mujer que habría estado con los agresores, aunque no se conocía su posible identidad ni paradero.

La versión del Before Club

Según información confirmada por Before Club, la discoteca donde estaban los implicados antes de la agresión, se empezaron a revisar las cámaras de seguridad una vez se conoció el ataque.

Se dice que durante la noche no recibieron reportes de riñas dentro del bar, pero fue en la mañana del 31 de octubre, cuando se enteraron de lo ocurrido y comenzaron a verificar las grabaciones.

Uno de los representantes legales del bar, señala que Juan Carlos Suárez, uno de los detenidos, compró cinco boletas para ingresar al evento: “Esta información la tiene All Tickets”, señaló.

Este dato refuerza la hipótesis de que había al menos una persona más acompañando a los señalados agresores y a las dos mujeres vinculadas previamente a la investigación.

Por ahora, las autoridades continúan con las pesquisas para identificar a esta tercera mujer, quien podría proporcionar información clave sobre lo sucedido dentro del establecimiento.

