CANAL RCN
Deportes Video

¡Qué golazo! Vinicius Jr sacó a Brasil del problema y empató ante Marruecos

Vinicius Jr apareció en el momento más difícil para Brasil y marcó un golazo para empatar ante Marruecos en el Mundial 2026. Vea la espectacular definición.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Brasil reaccionó en un momento clave y encontró en Vinicius Jr a su gran salvador para evitar que Marruecos ampliara la sorpresa en el arranque del Grupo C del Mundial 2026.

🔴EN VIVO🔴 Brasil 1 - 1 Marruecos: siga en directo el partidazo del grupo C del Mundial 2026
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Brasil 1 - 1 Marruecos: siga en directo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

Luego de verse abajo en el marcador por el gol de Ismael Saibari, la selección sudamericana respondió con una brillante acción individual de su principal figura ofensiva para igualar el compromiso.

La anotación llegó cuando el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti atravesaba uno de sus momentos más complicados del encuentro. Marruecos había logrado imponer condiciones durante varios pasajes del primer tiempo y aprovechó las dudas defensivas de la ‘Canarinha’ para ponerse en ventaja.

Brasil sufrió, pero Vinicius encontró la solución

El inicio del partido estuvo lejos de ser el esperado para Brasil. El combinado africano sorprendió con intensidad, velocidad y una buena circulación de balón, factores que le permitieron abrir el marcador gracias a una excelente definición de Ismael Saibari al minuto 21.

Marruecos sorprende a Brasil y se va arriba en el marcador: ¡Vea el golazo de Saibari!
RELACIONADO

Marruecos sorprende a Brasil y se va arriba en el marcador: ¡Vea el golazo de Saibari!

La anotación obligó a los sudamericanos a reaccionar. Aunque el equipo mostró algunas dificultades para generar peligro constante, apareció uno de sus jugadores más desequilibrantes para cambiar la historia del partido.

Vinicius Jr tomó el balón por la banda izquierda, aceleró hacia el área y comenzó una diagonal hacia el centro del campo. En el camino dejó atrás a varios rivales gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno.

Un golazo para devolverle la vida a la Canarinha

Cuando encontró el espacio necesario, el atacante brasileño sacó un remate preciso y potente hacia el segundo palo. El disparo fue imposible de detener para el arquero marroquí, que se estiró sin éxito mientras observaba cómo el balón terminaba dentro de la portería.

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026
RELACIONADO

Brasil vs. Marruecos: hora y cómo ver en vivo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

La anotación desató la celebración de los aficionados brasileños presentes en el estadio y le devolvió la confianza a un equipo que había comenzado el encuentro con muchas dudas.

Con el 1-1 en el marcador, el partido recuperó toda la emoción esperada entre dos selecciones que llegaron a este Mundial con aspiraciones importantes. Así terminó el primer tiempo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Marruecos

Marruecos sorprende a Brasil y se va arriba en el marcador: ¡Vea el golazo de Saibari!

Mundial de Clubes

🔴EN VIVO🔴 Brasil 1 - 1 Marruecos: siga en directo el partidazo del grupo C del Mundial 2026

Selección Colombia

Juanfer Quintero pronostica cómo será el debut: el papel de James y el respeto por Cannavaro

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Cuál será el futuro de Air-e? Mar de dudas tras orden del presidente Petro de liquidarla

La empresa le ofrece el servicio de energía a tres departamentos del Caribe.

Cine

TOY STORY 5 ya tiene fecha de estreno: así será la nueva aventura de Woody y Buzz y sus tiendas temáticas

TOY STORY 5 llegará a los cines el 17 de junio de 2026. Conozca la historia, los nuevos personajes y qué se espera de la próxima película de Disney y Pixar.

Venezuela

‘Niño Guerrero’ volvió la cárcel en su fortaleza criminal: le puso piscina, discoteca y un zoológico

Comercio

Bogotá Despierta este 13 de junio: horarios extendidos y descuentos por el Día del Padre

Bogotá

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá