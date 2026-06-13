¡Qué golazo! Vinicius Jr sacó a Brasil del problema y empató ante Marruecos

Brasil reaccionó en un momento clave y encontró en Vinicius Jr a su gran salvador para evitar que Marruecos ampliara la sorpresa en el arranque del Grupo C del Mundial 2026.

Luego de verse abajo en el marcador por el gol de Ismael Saibari, la selección sudamericana respondió con una brillante acción individual de su principal figura ofensiva para igualar el compromiso.

La anotación llegó cuando el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti atravesaba uno de sus momentos más complicados del encuentro. Marruecos había logrado imponer condiciones durante varios pasajes del primer tiempo y aprovechó las dudas defensivas de la ‘Canarinha’ para ponerse en ventaja.

Brasil sufrió, pero Vinicius encontró la solución

El inicio del partido estuvo lejos de ser el esperado para Brasil. El combinado africano sorprendió con intensidad, velocidad y una buena circulación de balón, factores que le permitieron abrir el marcador gracias a una excelente definición de Ismael Saibari al minuto 21.

La anotación obligó a los sudamericanos a reaccionar. Aunque el equipo mostró algunas dificultades para generar peligro constante, apareció uno de sus jugadores más desequilibrantes para cambiar la historia del partido.

Vinicius Jr tomó el balón por la banda izquierda, aceleró hacia el área y comenzó una diagonal hacia el centro del campo. En el camino dejó atrás a varios rivales gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno.

Un golazo para devolverle la vida a la Canarinha

Cuando encontró el espacio necesario, el atacante brasileño sacó un remate preciso y potente hacia el segundo palo. El disparo fue imposible de detener para el arquero marroquí, que se estiró sin éxito mientras observaba cómo el balón terminaba dentro de la portería.

La anotación desató la celebración de los aficionados brasileños presentes en el estadio y le devolvió la confianza a un equipo que había comenzado el encuentro con muchas dudas.

Con el 1-1 en el marcador, el partido recuperó toda la emoción esperada entre dos selecciones que llegaron a este Mundial con aspiraciones importantes. Así terminó el primer tiempo.