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Imputan a dos policías por exigir dinero a turistas brasileñas en San Andrés

Las turistas se encontraban fumando cuando fueron abordadas por los uniformados, quienes les informaron que dicha actividad estaba prohibida en ese lugar.

Policía Metropolitana de Bogotá
FOTO: Policía

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:26 p. m.
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Dos miembros de la Policía Nacional destacados en San Andrés enfrentan cargos por presuntamente extorsionar a turistas extranjeras.

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Acusan a dos policías en San Andrés por exigir dinero a turistas

La Fiscalía General de la Nación imputó a los patrulleros Osnaider José Herrera Carreño, de 25 años, y Diego Andrés Ricardo Bermúdez, de 27 años, por el delito de concusión tras exigir 1.5 millones de pesos a dos mujeres brasileñas.

Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2025 en el sector turístico de Spratt Bight, una de las zonas más frecuentadas por visitantes en la isla caribeña.

Según la investigación, las turistas se encontraban fumando cuando fueron abordadas por los uniformados, quienes les informaron que dicha actividad estaba prohibida en ese lugar.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional San Andrés presentó las pruebas que evidencian cómo los agentes presuntamente abusaron de sus cargos.

Los policías habrían amenazado a las víctimas con su expulsión de la isla si no entregaban el dinero solicitado.

Ante la falta de efectivo, los investigados supuestamente trasladaron a las dos mujeres a un establecimiento de comercio para que realizaran una transferencia bancaria por el monto exigido.

Esta acción quedó documentada y constituye parte central de la acusación fiscal. El delito de concusión se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir de manera indebida dinero o cualquier otra utilidad.

Esta conducta está tipificada en el Código Penal colombiano y puede acarrear penas significativas de prisión. Durante la audiencia de imputación, ninguno de los dos uniformados aceptó su responsabilidad frente a los cargos presentados por la Fiscalía.

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Sin embargo, la entidad cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan la acusación. Este caso se suma a otras investigaciones contra miembros de la fuerza pública en diferentes regiones del país por presuntos abusos de autoridad.

El Departamento de Policía de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha emitido declaraciones oficiales sobre el proceso judicial que enfrentan sus dos patrulleros.

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