Contraloría anuncia dos fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla

La Contraloría General de la República anunció dos fallos de responsabilidad fiscal contra el exdirector y el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro.

Se trata de Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados por el escandaloso contrato de 80 carrotanques destinados a La Guajira, con un detrimento superior a los 24.000 millones de pesos.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que, pese a las alertas emitidas por el organismo, “si no son escuchadas las advertencias, créanme que las sanciones sí las van a venir viendo de manera gradual”.

Salud bajo la lupa: 11 billones en riesgo

El balance de gestión presentado por la Contraloría también reveló posibles daños a los recursos del sistema de salud por más de 11 billones de pesos. En total, se adelantaron 307 actuaciones de control y se profirió un fallo de responsabilidad fiscal contra la EPS Salud Total por un valor de 297.000 millones de pesos.

La entidad recordó que esta EPS ha estado en el radar de los colombianos desde hace años, y ahora enfrenta un proceso que podría marcar un precedente en la vigilancia de los recursos públicos destinados a la atención médica.

Balance de cuatro años de gestión

Durante el periodo de Rodríguez al frente de la Contraloría se reportaron 6.261 hallazgos fiscales por un monto de 28,2 billones de pesos y se emitieron 1.090 fallos de responsabilidad fiscal. Según el organismo, se logró recuperar o proteger 22,7 billones de pesos en estos cuatro años.

RELACIONADO Prorrogan por un año principio de oportunidad a Sneyder Pinilla por el desfalco de la UNGRD

Los fallos contra la UNGRD y Salud Total se suman a un panorama de control que busca frenar el despilfarro de recursos públicos y fortalecer la transparencia en sectores estratégicos como la gestión del riesgo y la salud.