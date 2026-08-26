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Dólar dio la sorpresa y volvió a subir en Colombia: así cerró este 26 de agosto

El dólar subió con fuerza en Colombia este 26 de agosto de 2026 y superó los $3.100. Revise cómo cerró la divisa y qué impulsó su precio.

Dólar dio la sorpresa y volvió a subir en Colombia: así cerró este 26 de agosto
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
02:46 p. m.
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El dólar en Colombia cambió de rumbo este miércoles 26 de agosto de 2026 y terminó la jornada con una importante subida.

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La divisa estadounidense cerró en $3.118,26, alejándose de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día y recuperando terreno después de las bajas observadas recientemente.

Dólar cerró al alza este 26 de agosto en Colombia

Durante la jornada, el dólar alcanzó un precio promedio de $3.118,26, cifra que representa una diferencia de $36,59 frente a la TRM, establecida para este miércoles en $3.081,67.

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El comportamiento de la moneda estadounidense estuvo marcado por importantes movimientos. El precio mínimo registrado fue de $3.099, mientras que el máximo llegó hasta los $3.137,40.

De acuerdo con el balance de las operaciones, durante el día se realizaron 2.031 transacciones, en las que se negociaron aproximadamente US$1.768 millones.

El movimiento se produce en medio del comportamiento de los títulos de deuda pública TES, que han registrado cambios durante los últimos meses.

El interés de los inversionistas por estos activos puede influir en el flujo de dólares hacia el país y, por lo tanto, generar variaciones en la cotización de la moneda estadounidense.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante agosto?

Pese al repunte registrado este miércoles, el dólar continúa considerablemente por debajo de los niveles observados meses atrás. La TRM del 26 de agosto quedó fijada en $3.081,67, después de subir $25,16 frente al día anterior, equivalente a un incremento del 0,82 %.

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Sin embargo, al ampliar la comparación, la tendencia sigue siendo a la baja. Frente al mismo día de julio, la TRM se redujo 4,01 %, es decir, $128,89.

La diferencia es todavía mayor frente al comienzo de 2026: el dólar acumula una caída de 17,98 %, equivalente a $675,41. En comparación con el 26 de agosto de 2025, la disminución alcanza el 23,29 %, unos $935,77.

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