“Acorralados”: Mhoni Vidente hizo impactante predicción sobre una presidencia

Como es habitual, Mhoni Vidente analizó en las últimas semanas las dinámicas de la política mundial y habló de Venezuela, que está siendo dirigida por Delcy Rodríguez, la presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la astróloga, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca la situación de la nación venezolana y, por lo tanto, podría haber consecuencias muy pronto. ¿Cuáles serían? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, está “acorralada” según Mhoni Vidente

Las cartas de Mhoni Vidente revelaron que Delcy Rodríguez, bajo las órdenes de Estados Unidos, podría entregar a personas que han sido muy cercanas a ella, a Nicolás Maduro y al régimen venezolano.

“Esta persona, la que se quedó en lugar de Nicolás Maduro, es decir, Delcy Rodríguez, está acorralada junto con su hermano y va a empezar a dar personas como un Diosdado u otros individuos que estuvieron involucrados en la tiranía”, dijo la reconocida vidente.

“En Venezuela ya rige el dólar en todas partes y necesita ir a elecciones galopantes. Se empezarán a marcar las nuevas miras para el nuevo episodio de esa región, con el apoyo total del presidente Donald Trump, que le gusta mucho jugar”, añadió.

Mhoni Vidente reveló cuándo se realizarían las nuevas elecciones presidenciales en Venezuela

En su análisis, Mhoni Vidente aseguró que Venezuela tendrá elecciones en el 2027 y que las candidatas presidenciales serán Delcy Rodríguez y María Corina Machado.

“Venezuela va a tener elecciones hasta abril del 2027, teniendo como contrincantes a María Corina y Delcy Rodríguez”, fue su declaración.

“María Corina ganaría con un 94 %, pero, por el momento, Delcy Rodríguez y su comitiva están sujetos completamente a las órdenes de Donald Trump y Marco Rubio. Así que Venezuela ya está más para allá que para acá”, concluyó la astróloga.

Desde el 2006, Delcy Rodríguez ha sido parte del Gobierno de Venezuela ejerciendo cargos como ministra del Despacho de Presidencia, ministra de Comunicación e Información, ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Constituyente, vicepresidenta y presidenta encargada.

Entre tanto, María Corina Machado fue diputada a la Asamblea Nacional entre 2011 y 2014, fundó el partido político Vente Venezuela y desde el 2023 se consolidó como la líder de la oposición.