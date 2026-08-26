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Ramón Jesurun fue reelegido presidente de la FCF: así quedó el nuevo Comité Ejecutivo

La FCF confirmó a Ramón Jesurun como presidente para el periodo 2026-2030 y oficializó a los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo.

Federación Colombiana de Fútbol
Foto: FCF

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:15 p. m.
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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este miércoles 26 de agosto la conformación de su Comité Ejecutivo para los próximos cuatro años.

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Ramón Jesurun Franco continuará como presidente de la entidad luego de ser reelegido para el periodo 2026-2030, en el que estará acompañado por otros seis dirigentes.

La decisión quedó formalizada durante una reunión en Bogotá, luego de las determinaciones adoptadas por la Asamblea de la FCF en marzo. El nuevo periodo comenzará oficialmente el próximo viernes 28 de agosto de 2026.

Ramón Jesurun seguirá como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Uno de los principales anuncios tiene que ver con la continuidad de Ramón Jesurun al frente de la FCF. El dirigente fue reelegido por segunda vez consecutiva como presidente y permanecerá en el cargo durante los próximos cuatro años.

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Jesurun seguirá acompañado en la dirección del fútbol colombiano por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, quienes ocuparán las vicepresidencias.

El Comité Ejecutivo también estará integrado por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez, completando así el grupo encargado de tomar las principales decisiones administrativas y deportivas de la Federación durante el nuevo periodo.

La conformación del órgano directivo se produce en un ciclo importante para el fútbol colombiano, teniendo en cuenta los diferentes compromisos que tendrán las selecciones nacionales y los retos relacionados con el desarrollo de las distintas categorías.

Así quedó conformada la dirigencia de la FCF para 2026-2030

De esta manera, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol quedó conformado por Ramón Jesurun como presidente; Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate como vicepresidentes; además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.

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Durante la jornada también quedaron establecidas las siete Comisiones Asesoras de la FCF, cuyos integrantes tendrán la tarea de acompañar y apoyar la gestión del Comité Ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo.

Tanto el Comité como estas comisiones ejercerán sus funciones durante el periodo 2026-2030, oficializando así la estructura que estará al frente de la Federación durante los próximos cuatro años.

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