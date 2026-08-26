Preocupación en Pacho: denuncian posible envenenamiento masivo de perros y gatos

Hay indignación en Pacho, Cundinamarca, por la muerte de varios perros y gatos que, según denuncian los vecinos, puede ser producto de envenenamiento, y manifiestan su preocupación no solo por estos animales, sino por la afectación que puede haber en fincas aledañas.

Aún no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o alcaldía local sobre lo sucedido y los ciudadanos exigen una rápida investigación para dar con los responsables y evitar más muertes en el municipio. Habitantes aseguran que ya se habían denunciado casos similares en el mismo sector donde se hizo el último hallazgo.

Indignación en redes sociales

La noticia que se dio a conocer principalmente en redes como Facebook o Instagram, ha despertado una ola de comentarios de los usuarios reprochando por completo la muerte de estos animales y exigen que los culpables asuman las consecuencias correspondientes a un acto tan sensible para la ciudadanía.

La preocupación es máxima en el sector, ya que, además de tratarse de seres vivos, estos animales cumplen un rol fundamental en el cuidado de las fincas. Según expertos, este tipo de animales puede contribuir en el control de plagas, así como brindar seguridad y compañía a los encargados de cuidar los terrenos.

¿Qué hacer ante un posible envenenamiento de su mascota?

Según el Instituto de Protección Animal, se deben seguir las siguientes recomendaciones en caso de que sospeche de un envenenamiento en su mascota: sugieren intentar inducirle el vómito administrándole con una jeringa alguna de estas soluciones: