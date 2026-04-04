A un año de su asesinato ¿Qué ha pasado con la investigación del caso Sara Millerey?

El 4 de abril de 2025 el país se estremecía con la noticia de la tortura y, posterior muerte, de Sara Millerey González, la mujer trans a la que presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa rompieron sus extremidades y arrojaron a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

De acuerdo con el informe forense, Sara Millerey tenía más de 30 fracturas —en brazos, piernas y una costilla— cuando fue arrojada al afluente, mientras un grupo de personas que, presuntamente, estaba bajo amenaza de sus agresores, observaba, sin poder actuar.

Sara fue grabada luchando contra la corriente y el video, compartido en redes, lo que amedrentó a otras personas de la comunidad trans en el departamento de Antioquia, en donde El Mesa se dedica al tráfico de drogas.

Sara Millerey: el rostro de la comunidad trans y los peligros que enfrenta en Colombia

Tras ser víctima de uno de los crímenes de odio más cruentos de los que se tiene registro en Colombia, Sara Millerey salió del río, aún con vida, y fue trasladada a un hospital del departamento de Antioquia.

Estuvo bajo observación algunos días, pero falleció por cuenta de un choque hipovolémico que le produjeron sus múltiples fracturas.

El caso generó concentraciones y protestas en Colombia de personas que exigían garantías del Estado en la protección de las personas trans y otros integrantes de la comunidad LGBT+.

Además, la Ley Integral Trans fue rebautizada como la Ley Sara Millerey y en junio de 2025 fue aprobada en primer debate por los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

¿Qué ha pasado con la investigación por el asesinato de Sara Millerey?

A pesar de convertirse en el rostro de la comunidad trans y los peligros que enfrenta en Colombia, el caso de Sara Millerey sigue sin ser resuelto y, de los cinco presuntos atacantes que causaron su muerte, solo dos han sido capturados.

Por el caso se encuentran en prisión, imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura, Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky. Pero faltarían otras tres personas por ser identificadas y aprehendidas.

Además, 35 personas trans han sido asesinadas desde el crimen de Sara Millerey, según información compartida por la ONG Caribe Afirmativo con el medio Volcánicas; lo que acentúa la persistencia del problema.