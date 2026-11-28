Se trata del llamado “cambiazo”, esta vez de los datáfonos de pago con QR, para hurtar el dinero de las ventas de cada local.

La nueva modalidad quedó registrada en video, en un establecimiento comercial del sector La Granja de la localidad de Engativá.

En las grabaciones se ve el momento en el que uno de los integrantes de la banda distrae a los trabajadores del local, mientras sus cómplices realizan el cambiazo para que el dinero de las ventas entre a su cuenta.

Recomendaciones para comerciantes y compradores en la temporada de descuentos:

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan hacerle el quite a la delincuencia en la temporada de descuentos.

Algunas de ellas son tan sencillas como colocar stickers personalizados en sus datáfonos de pago con QR, para que logren identificarlo antes de cada pago. Así lo ha venido haciendo el comerciante Serio Guerra:

“Estamos personalizando el QR con stickers de la marca que son difíciles de plagiar, pero otra buena opción es la de imprimir el código, dejarlo en el punto de pago y cambiar de lugar el datáfono, para escuchar la notificación cuando entre el pago”.

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Criminales intentan hacer de las suyas con las compras por Internet:

Las recomendaciones se extienden a comerciantes y compradores en Internet, debido a que, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, entre el Black Friday y el Cyber Monday podrían registrarse hasta 3,38 millones de transacciones.

Marco Casallas, coordinador del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, insiste en que “no hay que hacer clic en enlaces desconocidos con ofertas llamativas, promociones del 80% o que parezcan demasiado buenas para ser verdad, porque estos enlaces nos pueden llevar a páginas fraudulentas, que replican los sitios web oficiales”.

Además, Marco Rojas, CEO de Couriebox Colombia, recomendó verificar siempre que la compra se realiza “en una tienda oficial y la página tiene el ‘candadito de seguridad’ para evitar cualquier estafa o problema”. Desconfiar de señales que resulten sospechosas y verificar bien los datos antes de realizar cada pago resulta esencial.