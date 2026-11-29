Es preocupante lo que está sucediendo con la seguridad de los guardianes del Inpec en todo el país. En los últimos meses se han registrado nueve ataques, incluidos tres homicidios en ciudades como Cali, Cúcuta y Girón.

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Nueve ataques entre octubre y noviembre

El pasado 10 de octubre, en Barranquilla, dos jóvenes dragonenates fueron atacados con arma de fuego en el barrio Santo Domingo y quedaron gravemente heridos. Dos días después, en Cúcuta, fue asesinado un dragoneante mientras cargaba combustible a su vehículo.

El 14 de octubre en Girón, Santander, otro funcionario de la cárcel de Palogordo murió tras un ataque en un establecimiento comercial. Y el 30 del mismo mes otro dragoneante fue asesinado en Cali, muy cerca de la cárcel de Villahermosa.

Dragoneante fue baleado en Barranquilla

Este sábado 28 de noviembre, en horas de la noche, se registró el más reciente atentado contra un guardia de la entidad, esta vez en Barranquilla, en inmediaciones de la cárcel El Bosque.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se dio durante el cambio de turno de los guardias.

La víctima es el dragonenate Marco Hernández Pérez, quien fue abordado por motorizados en el barrio Carrizal y recibió cinco impactos de bala. En este momento, el hombre de 39 años se encuentra grave en una UCI.

Trabajadores del Inpec han denunciado bajo anonimato que no cuentan con garantías de seguridad para ejercer sus labores, a pesar de haber solicitado al gobierno medidas y refuerzos, sobre todo, en horarios de la noche.

Asimismo, señalan que han pedido armamento y chalecos para fortalecer su seguridad, sin embargo, no han recibido respuesta.