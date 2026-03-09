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Fingieron ser clientes para robar una gasolinera en Suba y los capturaron en flagrancia

Los detenidos, de 33 y 34 años con antecedentes delictivos, fueron sorprendidos por autoridades mientras despojaban al operador de la estación.

Mañana Express

septiembre 03 de 2026
08:29 a. m.
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Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía cuando atracaban una estación de gasolina ubicada en inmediaciones del sector Rincón, en la localidad de Suba, en Bogotá.

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Cayeron el flagrancia por robo en gasolinera

Los delincuentes, quienes simularon ser clientes, amenazaron con un arma de fuego al operador de la bomba para robarle sus pertenencias y el dinero en efectivo del establecimiento.

Según el reporte de las autoridades, los sospechosos llegaron en motocicleta hasta una de las islas de la estación de servicio, donde fueron atendidos por uno de los operadores.

Momentos después, sacaron un arma de fuego, intimidaron al trabajador y comenzaron a despojarlo de sus pertenencias personales y del producido en efectivo de la gasolinera.

La intervención de los policías ocurrió cuando los uniformados, que transitaban por el sector, observaron que dos personas estaban despojando al trabajador de la estación de servicio.

"En el momento de estar pasando por el sector observan que dos personas se encontraban despojando al trabajador de una estación de servicio de elementos personales y el producido del establecimiento de comercio. Es así como se disponen y realizan la captura en flagrancia de estas dos personas", detalló el teniente coronel Julio Botero.

Uno de los delincuentes intentó huir corriendo del lugar, pero la rápida reacción de los uniformados logró su detención.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver que portaban los sospechosos.

Las personas capturadas tienen 33 y 34 años, y según los registros policiales, cuentan con anotaciones judiciales previas por hurto y daño en bien ajeno.

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Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites correspondientes. Posteriormente, fueron presentados ante un juez de garantías.

Estos hechos se suman a las cifras de seguridad en Suba, donde en lo que va corrido del año 2026, las autoridades han logrado la captura de más de 1.969 personas por diferentes delitos.

Adicionalmente, se han incautado 80 armas de fuego en diversos operativos realizados en esta localidad.

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