Andrés Llinás explicó qué pasó con Millonarios en el clásico capitalino

La derrota de Millonarios a manos de Santa Fe dejó más que un resultado adverso: el equipo afrontó el clásico en medio de la salida de Fabián Bustos y con un cuerpo técnico interino. Andrés Llinás, capitán azul, habló sobre cómo vivió el plantel ese momento.

La salida de Bustos se conoció horas antes del partido y cambió el panorama de un Millonarios que llegaba al clásico con la obligación de responder en la cancha. Ómar Rodríguez, entrenador de la Sub-20, asumió de manera interina y tuvo poco tiempo para preparar el compromiso.

Para Llinás, sin embargo, la situación no generó una división dentro del vestuario. El defensor aseguró que los jugadores entendieron que su compromiso estaba por encima de cualquier entrenador.

El grupo está muy unido. Creo que fue un día muy extraño, muy raro, porque nos dan la noticia de que el profe ya no seguía, mencionó Llinás.

El capitán añadió que el plantel no juega únicamente por un técnico, sino por la institución. Esa fue, según explicó, una de las claves para afrontar un partido que ya estaba marcado por el cambio en el banquillo.

Nosotros somos empleados de Millonarios y acá defendemos a Millonarios. Nosotros aquí no trabajamos solo para un técnico, nosotros trabajamos para Millonarios, resaltó.

¿Qué dijo Andrés Llinás sobre la derrota ante Santa Fe?

Llinás reconoció que Millonarios intentó llevar al partido lo que había trabajado durante la semana, pese al cambio de entrenador. Para el central, el equipo tuvo buenos momentos, manejó la pelota y consiguió generar opciones de gol.

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El problema estuvo en las desconcentraciones defensivas. Según su análisis, dos errores en momentos determinantes terminaron inclinando el clásico a favor de Santa Fe.

Fue un muy buen partido por momentos, tuvimos el balón, creamos las chances, pero tuvimos dos desatenciones en momentos clave que nos quitaron el partido de las manos, dijo.

Millonarios llegó a ponerse nuevamente en partido después de estar abajo en el marcador, pero no consiguió encontrar el empate antes del final.

¿Cómo asumió Ómar Rodríguez el partido de Millonarios?

Rodríguez contó que recibió la noticia de su designación durante la tarde y que encontró a un grupo afectado por la salida de Bustos. Por eso decidió darles espacio esa noche y hablar con ellos al día siguiente antes de enfocarse completamente en el clásico.

El entrenador interino consideró que Millonarios tuvo un buen comienzo y que incluso pudo sacar una ventaja mayor durante los primeros 25 minutos.

Lo intentaron todo el partido, todo el tiempo fuimos propositivos y eso nos deja a nosotros una lección de que hay que seguir trabajando. Hay que seguir buscando, que sí se puede y al final digo que no era justo para perderlo de esa manera, dijo el 'cabezón'.

El empate de Santa Fe antes del descanso, sumado a otros errores en la segunda parte, terminó condicionando el resultado. Aun así, Rodríguez destacó que sus jugadores mantuvieron la intención de buscar el partido hasta el último minuto.

La derrota deja a Millonarios obligado a pasar rápidamente la página. Mientras la dirigencia define quién tomará las riendas del equipo, el plantel deberá afrontar el siguiente tramo del campeonato con un escenario todavía abierto.