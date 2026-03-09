CANAL RCN
Colombia Video

Un niño de 13 años asesinado en una balacera en pleno robo a una casa en Ocaña, Norte de Santander

Dos policías resultaron heridos en un intercambio de disparos con un grupo de delincuentes. Uno de los asaltantes murió en el incidente.

Yhonay Díaz

septiembre 03 de 2026
08:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un menor de 13 años lamentablemente perdió la vida tras quedar en medio de una balacera entre policías y delincuentes durante un operativo contra un hurto en Ocaña, Norte de Santander.

Testimonio pone bajo la lupa al exdefensor de Ocaña por liberaciones de secuestrados por ELN
RELACIONADO

Testimonio pone bajo la lupa al exdefensor de Ocaña por liberaciones de secuestrados por ELN

Además del niño, otras dos personas murieron en medio del fuego cruzado; entre ellos uno de los delincuentes y una mujer víctima del robo.

Dos uniformados de la Policía resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron llevados a un centro asistencial. De acuerdo con los reportes médicos, reciben atención por heridas de menor gravedad y se encuentran fuera de peligro.

Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN
RELACIONADO

Exclusivo: nueva denuncia contra exdefensor de Ocaña por presunta mediación con el ELN

Robo a una casa en Ocaña terminó con tres muertos

Los hechos comenzaron cuando varios hombres armados ingresaron a una vivienda para cometer un robo. Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos con disparos por parte de los delincuentes, desatando una intensa balacera en plena vía pública.

Durante el procedimiento, uno de los asaltantes fue neutralizado al interior del inmueble, después de disparar contra una mujer que sería víctima del hurto a la vivienda y murió en el lugar de los hechos.

Durante el fuego cruzado, un adolescente de 13 años, que pasaba por el sector fue alcanzado por los disparos. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ocaña, donde recibió atención, pero muy por la gravedad de las heridas; así lo confirmó Johan García, coordinador de urgencias del Hospital de Ocaña:

A pesar del esfuerzo interdisciplinario por los médicos del área de trauma, el paciente falleció.

Defensor de derechos humanos pide protección tras denuncias contra la Defensoría de Ocaña por presunta infiltración al ELN
RELACIONADO

Defensor de derechos humanos pide protección tras denuncias contra la Defensoría de Ocaña por presunta infiltración al ELN

Investigan el caso que dejó tres muertos en medio de un robo

Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas de los hechos, así como los protocolos seguidos durante la intervención de la Policía.

Al parecer, los otros delincuentes habrían logrado escapar del lugar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Fingieron ser clientes para robar una gasolinera en Suba y los capturaron en flagrancia

Bogotá

¿Cuándo se acaba el plazo para decidir sobre la prohibición de celulares en colegios de Bogotá?

Metro de Bogotá

Presidente Abelardo de la Espriella recorrió la primera línea del Metro de Bogotá: esto dijo

Otras Noticias

Lionel Messi

Asociación del Fútbol Argentino toma decisión tras renuncia de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó a todos los clubes las acciones a tomar después de la renuncia de Lionel Messi.

Terremoto

Temblor en China hoy, 3 de septiembre: reportan fuerte sismo de magnitud 5,4

Un temblor de magnitud 5,4 se registró en China este 3 de septiembre. El sismo fue superficial y tuvo como zona de referencia a Jiangyou.

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón preocupó a sus fans por su estado de salud: ¿qué la ausentó de MasterChef?

Presupuesto General de la Nación

¿Qué piensan los expertos con respecto al Presupuesto General 2027? Estas son las proyecciones

Invima

Invima prohíbe varios productos de cuidado íntimo que se venden en Colombia