Un niño de 13 años asesinado en una balacera en pleno robo a una casa en Ocaña, Norte de Santander

Un menor de 13 años lamentablemente perdió la vida tras quedar en medio de una balacera entre policías y delincuentes durante un operativo contra un hurto en Ocaña, Norte de Santander.

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Además del niño, otras dos personas murieron en medio del fuego cruzado; entre ellos uno de los delincuentes y una mujer víctima del robo.

Dos uniformados de la Policía resultaron heridos durante el enfrentamiento y fueron llevados a un centro asistencial. De acuerdo con los reportes médicos, reciben atención por heridas de menor gravedad y se encuentran fuera de peligro.

Robo a una casa en Ocaña terminó con tres muertos

Los hechos comenzaron cuando varios hombres armados ingresaron a una vivienda para cometer un robo. Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos con disparos por parte de los delincuentes, desatando una intensa balacera en plena vía pública.

Durante el procedimiento, uno de los asaltantes fue neutralizado al interior del inmueble, después de disparar contra una mujer que sería víctima del hurto a la vivienda y murió en el lugar de los hechos.

Durante el fuego cruzado, un adolescente de 13 años, que pasaba por el sector fue alcanzado por los disparos. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ocaña, donde recibió atención, pero muy por la gravedad de las heridas; así lo confirmó Johan García, coordinador de urgencias del Hospital de Ocaña:

A pesar del esfuerzo interdisciplinario por los médicos del área de trauma, el paciente falleció.

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Investigan el caso que dejó tres muertos en medio de un robo

Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas de los hechos, así como los protocolos seguidos durante la intervención de la Policía.

Al parecer, los otros delincuentes habrían logrado escapar del lugar.