Incendio afecta a más de 20 familias en asentamiento indígena de la Sierra Nevada

Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de este jueves en el asentamiento indígena Sabana de Higuerón, ubicado en la parte alta de la Sierra Nevada, jurisdicción de Valledupar.

El fuego se inició en una vivienda construida con palma y madera y se propagó rápidamente, dejando al menos 20 familias afectadas. La comunidad pertenece a las etnias Wiwa y Kogui, y se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que impidió la llegada de unidades del cuerpo de bomberos.

Según reportes preliminares, al parecer se originó por un accidente doméstico en el que un niño habría manipulado un fogón cerca de maderas secas.

Ante la emergencia, fueron los propios habitantes quienes lograron contener las llamas, evitando una tragedia mayor. Las causas del incendio aún son desconocidas, mientras las autoridades locales evalúan los daños y las necesidades de atención para los damnificados.

Noticia en desarrollo...