VIDEO | Voraz incendio consumió bodega de pintura en La Estrella, Antioquia

La emergencia se registró en el sector de Sierra Morena y obligó al cierre total de la vía.

diciembre 19 de 2025
08:32 p. m.
Una grave emergencia se registró este viernes 19 de diciembre en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, luego de que un voraz incendio se desatara en una empresa dedicada a la fabricación y almacenamiento de pinturas, ubicada en la zona industrial de Sierra Morena, sobre la carrera 50, entre las calles 96 y 98.

Voraz incendio consumió bodega de pintura en La Estrella, Antioquia

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, el incendio se propagó rápidamente por el área industrial, donde operan varias compañías que manejan productos químicos y materiales altamente inflamables.

Como consecuencia directa de la conflagración, seis viviendas resultaron afectadas, se reportó la muerte de cuatro mascotas, y un bombero del municipio de Medellín sufrió lesiones en sus piernas, específicamente quemaduras por vapor, mientras participaba en las tareas de extinción del fuego.

El Cuerpo de Bomberos de La Estrella fue el primero en atender la emergencia; sin embargo, ante la intensidad del incendio y la complejidad del escenario, fue necesario activar un amplio operativo intermunicipal.

Las autoridades confirmaron la solicitud de apoyo a los cuerpos de bomberos de Sabaneta, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín.

Desde Medellín se desplazaron al menos tres máquinas para reforzar el control de las llamas, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Bello aportó un carrotanque, acompañado de siete unidades, para fortalecer el suministro de agua durante las labores de extinción.

De manera paralela, la Alcaldía de La Estrella solicitó la cooperación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional, con el fin de apoyar el manejo integral de la emergencia, garantizar la seguridad en el sector y atender cualquier eventual afectación a la comunidad.

Cerraron la vía por voraz incendio en bodega de pinturas en La Estrella

Debido a la densa estela de humo que se formó en la zona industrial y que redujo la visibilidad, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía en este sector, como medida preventiva para evitar riesgos adicionales a conductores, peatones y habitantes de áreas cercanas.

El alcalde del municipio, Mario Gutiérrez, se pronunció sobre lo ocurrido y explicó que las causas del incendio aún no han sido determinadas:

Las causas del incendio ya serán materia de investigación una vez se acaben las llamas.

Por ahora, las autoridades permanecen a la espera de un reporte oficial que permita establecer el origen exacto de la emergencia y el impacto total de los daños ocasionados.

