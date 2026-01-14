Voraz incendio consumió más de 9.000 hectáreas en el Parque Nacional El Tuparro: así se veía desde el aire

Una nueva emergencia ambiental se registró en el Parque Nacional Natural El Tuparro, en el departamento del Vichada, en donde un incendio de grandes proporciones avanzó por una zona de difícil acceso.

RELACIONADO Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá

Aunque las llamas fueron apagadas gracias a un fuerte aguacero que cayó sobre el área, el balance preliminar fue de más de 9.000 hectáreas de vegetación que resultaron consumidas.

¿Qué originó el incendio en El Tuparro?

El incendio se originó tras la aparición de focos de calor que, con el paso de las horas, derivaron en un fuego de gran magnitud dentro del Parque Nacional El Tuparro.

La complejidad del terreno dificultó cualquier acceso directo, lo que obligó a centrar los esfuerzos en el monitoreo constante de la zona afectada.

Durante la noche del día anterior, un fuerte aguacero cayó sobre el parque, lo que permitió extinguir las llamas que permanecían activas. Sin embargo, el impacto ambiental ya estaba hecho.

¿Cuál fue el daño registrado tras el incendio en El Tuparro?

Según los reportes entregados por las autoridades, la afectación alcanza alrededor de 9.000 hectáreas, principalmente en áreas de sabanas del parque natural.

RELACIONADO Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

El secretario de Gobierno del Vichada, Rosendo Rey, confirmó la magnitud del daño y explicó cómo se desarrolló la emergencia.

Se vienen presentando focos de calor. Con posterioridad se presentaron incendios. El día de ayer en horas de la noche cayó un fuerte aguacero sobre esta zona que logró extinguir el fuego que se venía presentando. Lamentablemente, los reportes que tenemos al día de hoy es una afectación alrededor de 9.000 hectáreas.

Ante la gravedad de la situación, el grupo GAORI de la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelanta vigilancia constante sobre el Parque Nacional El Tuparro, con el fin de detectar cualquier nuevo foco de calor y alertar de manera inmediata a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) si se presenta una reactivación del fuego.

Rosendo Rey indicó que el monitoreo se mantiene de forma permanente y que las autoridades locales están en máxima alerta:

Desde el gobierno departamental seguimos monitoreando día a día esta situación. Con los cuerpos de bomberos de los cuatro municipios estamos preparados por si se vuelve a presentar una situación que ponga en riesgo el Parque Nacional El Tuparro.

El funcionario también expresó su preocupación por las consecuencias ambientales del incendio, que afectan directamente los ecosistemas del parque.

Lamentamos profundamente estas afectaciones de la flora y fauna, se dio mayoritariamente en sabanas del Parque Nacional El Tuparro.

Aunque el fuego fue extinguido por las lluvias, las autoridades advierten que el riesgo persiste.