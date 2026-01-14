CANAL RCN
Colombia Video

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

Las escuelas rurales en Tibú y El Tarra mantienen en riesgo su apertura por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias.

Valentina Bernal

enero 14 de 2026
11:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis que atraviesa el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas continúa extendiendo sus efectos sobre la vida cotidiana.

Uno de los sectores más golpeados es la educación, justo cuando se acerca el inicio del calendario escolar.

Revelan las rutas ocultas del ELN para mover cocaína entre Colombia, Venezuela y otros continentes
RELACIONADO

Revelan las rutas ocultas del ELN para mover cocaína entre Colombia, Venezuela y otros continentes

La falta de condiciones de seguridad en zonas rurales ha puesto en duda el regreso a clases de cientos de estudiantes, mientras docentes y organizaciones sociales advierten sobre un riesgo que impide el ejercicio normal de la labor pedagógica.

Niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

El conflicto armado que se vive en el Catatumbo sigue impactando de manera directa a las comunidades rurales de Norte de Santander.

A pocos días de que comience oficialmente el calendario escolar, docentes de municipios como Tibú y El Tarra advierten que no existen garantías para desplazarse ni para reabrir los centros educativos, lo que podría dejar sin acceso a la educación a cerca de 2.000 niños.

Los profesores aseguran que, por el momento, las instituciones educativas no son espacios seguros.

Esta situación ha impedido que los docentes puedan llegar a las zonas rurales.

¿Qué dicen los docentes sobre la imposibilidad de ejercer en esta zona?

Desde el gremio docente, la exigencia es clara. Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, manifestó la postura del sindicato frente a la situación que se vive en el territorio:

Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá
RELACIONADO

Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá

Exigimos garantías para el ejercicio de nuestra carrera docente, de nuestra profesión pedagógica para efectos de poderle llegar a nuestra razón de ser, que es la niñez y la juventud.

La imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad no solo afecta a los docentes, sino que se extiende a las familias.

Según lo expuesto por organizaciones defensoras de derechos humanos, el temor se ha instalado entre los padres de familia, lo que frena la asistencia de los estudiantes a las escuelas. Enrique Pertuz, director de la Corporación Red de Defensores, explicó el impacto del miedo en las comunidades:

El miedo y el terror que hoy se apodera de los padres de familia evita que los estudiantes acudan a estos centros educativos.

Desde el movimiento sindical, se insiste en que la situación del Catatumbo no puede analizarse de manera aislada. Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, describió lo que se vive día a día:

La vida transcurre en esta región entre la esperanza terca y el miedo cotidiano. Es una región muy rica, pero marcada por el abandono histórico del Estado.

Ahora, mientras la preocupación crece entre docentes, padres y organizaciones sociales, se conoció que en las próximas horas el Ministerio de Educación y las autoridades departamentales sostendrán una reunión para analizar la situación que enfrenta el sector educativo en el Catatumbo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Desgarrador: esposa del fotógrafo de Yeison Jiménez reveló la carta que le entregó antes de su muerte

Asesinatos en Bogotá

Sicario asesinó con sangre fría a comerciante en el sur de Bogotá: momento exacto quedó grabado

Bogotá

Intentaron huir y fueron capturados por la Policía: tenían marihuana y un arma

Otras Noticias

Jhon Arias

Jhon Arias tiene todo encaminado para volver al fútbol brasileño: este equipo gestiona su paso

El futbolista colombiano Jhon Arias ya estaría en negociaciones para regresar a Brasil, lo que sería un duro golpe para Fluminense.

Nicolás Maduro

Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió

NTN24 tuvo acceso a la transcripción de 19 páginas. La comparecencia fue el 5 de enero.

Inteligencia Artificial

La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA

Redes sociales

Yaya Muñoz confirma de manera rotuna el fin de su relación con José Rodríguez: estas fueron las razones

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS