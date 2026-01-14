Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

La crisis que atraviesa el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas continúa extendiendo sus efectos sobre la vida cotidiana.

Uno de los sectores más golpeados es la educación, justo cuando se acerca el inicio del calendario escolar.

La falta de condiciones de seguridad en zonas rurales ha puesto en duda el regreso a clases de cientos de estudiantes, mientras docentes y organizaciones sociales advierten sobre un riesgo que impide el ejercicio normal de la labor pedagógica.

Niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

El conflicto armado que se vive en el Catatumbo sigue impactando de manera directa a las comunidades rurales de Norte de Santander.

A pocos días de que comience oficialmente el calendario escolar, docentes de municipios como Tibú y El Tarra advierten que no existen garantías para desplazarse ni para reabrir los centros educativos, lo que podría dejar sin acceso a la educación a cerca de 2.000 niños.

Los profesores aseguran que, por el momento, las instituciones educativas no son espacios seguros.

Esta situación ha impedido que los docentes puedan llegar a las zonas rurales.

¿Qué dicen los docentes sobre la imposibilidad de ejercer en esta zona?

Desde el gremio docente, la exigencia es clara. Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, manifestó la postura del sindicato frente a la situación que se vive en el territorio:

RELACIONADO Bomberos de Tunja rescataron a una perrita que había caído a un risco de 30 metros de altura en Boyacá

Exigimos garantías para el ejercicio de nuestra carrera docente, de nuestra profesión pedagógica para efectos de poderle llegar a nuestra razón de ser, que es la niñez y la juventud.

La imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad no solo afecta a los docentes, sino que se extiende a las familias.

Según lo expuesto por organizaciones defensoras de derechos humanos, el temor se ha instalado entre los padres de familia, lo que frena la asistencia de los estudiantes a las escuelas. Enrique Pertuz, director de la Corporación Red de Defensores, explicó el impacto del miedo en las comunidades:

El miedo y el terror que hoy se apodera de los padres de familia evita que los estudiantes acudan a estos centros educativos.

Desde el movimiento sindical, se insiste en que la situación del Catatumbo no puede analizarse de manera aislada. Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, describió lo que se vive día a día:

La vida transcurre en esta región entre la esperanza terca y el miedo cotidiano. Es una región muy rica, pero marcada por el abandono histórico del Estado.

Ahora, mientras la preocupación crece entre docentes, padres y organizaciones sociales, se conoció que en las próximas horas el Ministerio de Educación y las autoridades departamentales sostendrán una reunión para analizar la situación que enfrenta el sector educativo en el Catatumbo.