Incendio forestal completó seis días fuera de control en Nariño: ya ha consumido cerca de 400 hectáreas

Un incendio forestal de grandes proporciones completó seis días en Nariño. Las llamas avanzan entre los municipios de Los Andes Sotomayor y Cumbitara, donde ya han consumido cerca de 400 hectáreas de vegetación.

Las labores para contener el fuego se han visto limitadas por la compleja geografía de la zona y por las condiciones de seguridad, lo que ha dificultado el ingreso de los organismos de emergencia hasta los puntos más críticos del incendio.

¿Cómo avanza el incendio forestal en Nariño?

Según el balance entregado por las autoridades departamentales, el incendio continúa activo y ya ha arrasado alrededor de 400 hectáreas.

Los equipos de bomberos y de Gestión del Riesgo trabajan para evitar que las llamas sigan extendiéndose, aunque llegar a los focos del incendio representa un enorme desafío.

De acuerdo con las autoridades, el desplazamiento hacia los sectores afectados puede tardar entre seis y ocho horas caminando, debido a las difíciles condiciones del terreno.

¿Por qué ha sido tan difícil controlar el incendio de Nariño?

Uno de los principales obstáculos ha sido la topografía de la zona, que dificulta el acceso de los organismos de socorro.

A esto se suman las condiciones de seguridad del territorio, que obligaron a realizar previamente una evaluación para determinar si era posible desplegar personal y recursos sin poner en riesgo a los equipos de emergencia.

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Por esta razón, las autoridades consideran indispensable contar con apoyo aéreo para realizar descargas de agua mientras los equipos terrestres avanzan en las labores de control.

¿Qué dicen las autoridades de Nariño?

El gobernador encargado de Nariño, Alex González, explicó que el incendio superó la capacidad de respuesta de los municipios afectados, por lo que fue necesario solicitar apoyo del Gobierno Nacional.

El mandatario precisó que, hasta el momento, no se reportan personas fallecidas, heridas ni afectaciones a centros poblados rurales o urbanos.

Además, indicó que la situación exige una articulación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ejército y la Fuerza Aérea.

¿Por qué se demoró la llegada del apoyo aéreo?

González explicó que antes de autorizar las operaciones era necesario obtener un concepto favorable de seguridad.

Según señaló, el municipio donde ocurre la emergencia presenta dificultades de orden público, por lo que el Ejército adelantó operaciones para garantizar las condiciones necesarias antes de permitir el ingreso de los equipos que atenderán el incendio.

Tras avanzar en esa evaluación, las autoridades esperan que la Fuerza Aérea confirme el apoyo aéreo.

¿Cómo esperan combatir el incendio?

La estrategia contempla un trabajo conjunto entre equipos terrestres y apoyo desde el aire. La Gobernación de Nariño anunció que destinará recursos para fortalecer las labores en tierra, debido a que los municipios de Los Andes Sotomayor, Cumbitara y Policarpa no cuentan con la capacidad suficiente para enfrentar por sí solos una emergencia de esta magnitud.

Al mismo tiempo, las autoridades esperan que la Fuerza Aérea confirme el envío de una aeronave, que podría ser un avión Hércules, para realizar descargas de agua sobre los sectores donde el fuego permanece activo.