Video | Ladrón entró dos veces en una semana a robar una fundación de niños en Medellín

En Medellín, la Fundación Sueños y Huellas, que brinda apoyo a niños entre los 6 y los 11 años en condición de vulnerabilidad, fue víctima de dos robos en la misma semana y, según denunciaron sus responsables, ambos fueron cometidos con una modalidad similar.

Los hurtos no solo representaron pérdidas económicas, sino que también afectaron directamente los programas que la fundación desarrolla para los menores, ya que el delincuente se llevó alimentos, equipos tecnológicos y parte de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

¿Cómo ocurrieron los robos en la fundación de niños en Medellín?

De acuerdo con la información entregada por la fundación, el presunto ladrón ingresó al inmueble a través del techo. Tras acceder al lugar, llegó hasta la cocina y se llevó el mercado destinado a preparar los desayunos, almuerzos y refrigerios de los niños que diariamente reciben atención en el centro.

Posteriormente, ingresó a una bodega donde estaban almacenados varios computadores portátiles. Allí forzó la chapa y logró hurtar aproximadamente tres equipos. Además, se llevó la fibra óptica que suministra el servicio de internet a la fundación, afectando también parte de sus actividades.

Después del primer hecho, la organización reforzó la seguridad del techo para evitar nuevos ingresos. Sin embargo, pocos días después volvió a registrarse otro robo.

¿Qué dice la fundación que fue víctima de robo dos veces en una misma semana?

La Fundación Sueños y Huellas atiende a cerca de 30 niños en condición de vulnerabilidad, por lo que la pérdida de alimentos y equipos afecta directamente el desarrollo de sus programas sociales.

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Óscar Linares, comunicador de la fundación, explicó que el equipo aún intentaba recuperarse del primer robo cuando ocurrió el segundo.

La semana pasada fue una semana dura para la fundación. No podíamos creer el primer robo, que afecta directamente el programa, sobre todo de los jóvenes y de los niños. Seguido a eso, cuando nos estábamos reponiendo, cuatro días después recibimos el nuevo robo. Para el equipo que está acá ayudando día a día para que los programas se den, es una situación de frustración, de rabia y de ver cómo cosas que nos llevó un montón de tiempo conseguir se van en cuatro días.

¿Qué se sabe del hombre que entró a robar dos veces una fundación en Medellín?

Tras los robos, la fundación instaló cámaras de seguridad que permitieron captar imágenes del presunto responsable.

Los videos ya fueron entregados a las autoridades, que avanzan en las investigaciones para identificar y capturar al hombre que habría cometido ambos hurtos.

Mientras tanto, la fundación espera recuperar parte de lo perdido y continuar prestando atención a los niños, pese a las afectaciones ocasionadas por estos hechos.