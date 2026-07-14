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Colombia

ELN secuestró a 39 personas en la vía Quibdó – Carmen de Atrato en Chocó

Entre los secuestrados hay un menor de edad.

Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

julio 14 de 2026
10:34 a. m.
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Este martes 14 de julio, la Séptima División del Ejército Nacional informó que 39 personas fueron secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Chocó.

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El hecho se presentó hace pocas horas en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó – Carmen de Atrato. El Ejército le exigió al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas para liberarlas inmediatamente.

Secuestro ocurrió en Toldas

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, sostuvo la división.

La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, se pronunció y reveló detalles. Por un lado, señaló que en las últimas horas se han dado ataques contra las tropas del Ejército en el corredor vial que conecta a Quibdó con Medellín.

Con respecto a las víctimas, indicó que iban a bordo de dos buses de transporte público de la empresa Rápido Ochoa. El menor de edad tiene dos años y, hasta el momento, los secuestrados se encuentran bien de salud.

Víctimas iban en dos buses

No obstante, recalcó que hay peligro porque están quedando en medio de una estrategia del grupo subversivo. “Es una muestra más de que no existe el más mínimo respeto por la ciudadanía y sus derechos humanos. El Ejército Nacional se encuentra desarrollando las operaciones necesarias para atender esta crítica situación”, afirmó.

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A finales de marzo, la Defensoría había emitido la alerta temprana de inminencia 010 de 2026 para el municipio de El Litoral de San Juan en Chocó por los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Las investigaciones indican que, desde el año pasado, las disidencias han querido tomar el control de las zonas en donde hace presencia el ELN. Esto, presuntamente bajo una alianza con el Clan del Golfo, grupo conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia.

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