Incineran vehículo de alta gama y secuestran a sus ocupantes en Segovia, Antioquia

La aparición de una camioneta incinerada, en un paraje rural del sector de Mina Vieja, en límites entre Segovia y Remedios, es todo un misterio para las autoridades del nordeste antioqueño.

Se desconoce qué pasó con las cuatro o cinco personas que viajaban al interior del vehículo de alta gama, que, de momento, es la única pista en el caso.

El gobernador Andrés Julián Rendón compartió un cartel con los responsables de sembrar el terror en esta zona de Antioquia: alias Jhon Fiera, por quien ofrecen 300 millones de pesos; alias Johan Veneco, por quien ofrecen 100 millones, y alias Chuzo o Niño, por quien ofrecen otros 100 millones de recompensa.

Además, advirtió que, “para un poblador en lo más disperso, en la ruralidad del nordeste de Antioquia, es muy difícil saber qué hacer cuando pasa un bandido enfusilado y le exige algo y al otro día pasa otro y lo señala de colaborador del que estuvo el día anterior”.

Hurto ha aumentado en un 600% y los grupos armados se pasean a sus anchas:

En diálogo con Noticias RCN el personero de Segovia, Hambler Patiño, explicó que “si bien es cierto el área es más cercana a Segovia, en las imágenes se observa que los hechos ocurrieron del lado de Remedios”, pero, aun así, quiso denunciar la crítica situación de orden público en la región:

“Queremos dar la cara y contarle a la comunidad lo que está pasando. El llamado es a que el Gobierno Nacional esté presente. Necesitamos menos palabras y más acciones, más inteligencia”.

Según comentó, las bandas criminales, “no están solamente en las veredas, están en los pueblos y, aunque es algo que no se dice, el hurto se disparó un 600% a los mineros, sus joyas. Está muy bien que pongan los carteles y ofrezcan recompensas, pero si no hay acciones inmediatas en la zona, esto va a seguir pasando”, tal y como ocurrió el puente festivo, con cuatro campesinos de Remedios que fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados por hombres que dejaron cilindros y grafitis de las Farc-EP 4.

Pero eso no es todo. De acuerdo con Patiño, “en zonas urbanas están pintando las casas con el nombre de las Farc y quieren implementar milicias urbanas, pero no vemos el despliegue que se tendría que dar para mitigar esto”.