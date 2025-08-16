Indepaz revela las cifras de los líderes asesinados en los últimos años en el país

Indepaz ha entregado las cifras oficiales del número de líderes sociales que han sido asesinados en el país. Según el mapa presentado, la violencia se sigue presentando en las mismas zonas en donde se han identificado fuertes disputas por el control territorial y economías ilegales.

RELACIONADO Prueba de ADN reveló quién es el papá del bebé de reclusa abusada por dragoneantes en Medellín

Líderes sociales asesinados en Colombia

Según Indepaz, en los últimos tres años de este gobierno, 439 líderes sociales han sido asesinados. Por esto, es importante hacer un análisis de dichas cifras, pues en 2023 la violencia cobró la vida 165 líderes, en 2024 la cifra se mantuvo alta con 173 asesinatos, mientras que en lo que va del 2025 ya se han registrado 101 casos.

El mapa del territorio nacional ha dejado en evidencia que la violencia no afecta a todos los departamentos por igual ya que los más golpeados son Cauca, Antioquia y Nariño, en donde la disputa por el control territorial y las economías ilícitas han convertido a los defensores de los derechos humanos en el principal blanco de los ataques.

Álvaro Roncancio es asesinado en Palmira

El caso de Álvaro Roncancio se ha convertido en el más reciente asesinato de líderes sociales en el país. Según la información, el hombre fue interceptado por sicarios mientras conducía su vehículo, en el centro de Palmira, por lo que los criminales dispararon en varias ocasiones.

Según la información oficial, suministrada por Leonardo González, director de Indepaz, Álvaro había denunciado amenazas por lo que habría sido desplazado de la zona rural en la que vivía.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió, gracias a la alerta 010 del 2024, sobre los riesgos que estaban corriendo los líderes sociales en las zonas sociales en Palmira, producto de la búsqueda del control territorial de los grupos armados que delinquen en dichas zonas.

“Exigimos a las autoridades esclarecer los hechos, judicializar a los responsables y adoptar medidas efectivas de protección para garantizar la vida y la labor de quienes defienden la paz del país”, manifestó el director de Indepaz.