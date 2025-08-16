¿Cerrarán comedores comunitarios en Bogotá donde Carlos Ramón González es contratista?

El nombre de Carlos Ramón González aparece en la junta directiva de una corporación que administra comedores comunitarios en Bogotá, lo cual, según la propia administración distrital, podría eventualmente significar el cierre de esos comedores afectando a cientos de personas vulnerables.

Ante el escándalo de Carlos Ramón González revelado por Noticias RCN, la Secretaría de Integración Social señaló que los contratos que tiene vigentes con la Corporación Sor Teresa de Calcuta, de la que Carlos Ramón González es presidente de su junta directiva, surtieron un proceso conforme a la ley.

La ONG en la que está vinculado opera tres comedores comunitarios de la capital en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal: el comedor Resurrección, el comedor Puente Colorado y el comedor San Martín de Loba, que suman más de 850 beneficiarios.

Esta contratación se ha hecho a través de un proceso competitivo donde los operadores contratados tuvieron, por supuesto, que haber cumplido con todos los requisitos de ley.

¿Beneficiarios de comedores comunitarios podrían quedarse sin alimento?

La ONG de la familia del señor González tiene vínculos con el Distrito desde el 2012 cuando Gustavo Petro era alcalde de la ciudad, pero ante la eventualidad de una condena en su contra, el Distrito tendría que cerrar estos comedores, pues no podría tener como contratista a una ONG en la que uno de sus miembros directivos sea condenado.

Ante este posible escenario, la Secretaría de Integración Social asegura que tiene un plan de contingencia preparado.

En cualquier caso que se presente estaremos entregando paquetes alimentarios que garanticen el mismo componente alimentario nutricional que reciben en su comedor comunitario.

Lejos de ser solamente un escándalo político, este caso genera preocupación en poblaciones vulnerables de la capital y en otros sectores que piden acciones concretas al alcalde.

Los millonarios contratos de Carlos Ramón González con los comedores comunitarios en Bogotá

La ONG de Carlos Ramón González actualmente tiene tres contratos con la Secretaría de Integración Social para la operación de comedores comunitarios que suman más de 1.240 millones de pesos.

Eso sin contar los otros tres que tiene la Corporación Asís de Colombia, de la que la familia del exdirector del Dapre también sería dueña.

Es importante aclarar que la Corporación Asís de Colombia, Carlos Ramón González no figura como tal en los documentos legales, por lo que no entraría en este proceso de contingencia de la Secretaría de Integración Social.

El concejal Daniel Briceño señaló que había advertido al Distrito de los nexos del prófugo de la justicia con la administración:

Es preocupante que la comida de los comedores comunitarios, la administración de ese servicio esencial para la ciudad esté en manos de un prófugo de la justicia. Le hemos solicitado al secretario de Integración Social y al alcalde que les prestara atención a los tentáculos de Carlos Ramón González.