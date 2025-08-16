Prueba de ADN reveló quién es el papá del bebé de reclusa abusada por dragoneantes en Medellín

Medio año después de conocerse el aberrante caso de abuso sexual a una mujer que estaba privada de la libertad en la cárcel Pedregal de Medellín, fueron capturados e imputados por la Fiscalía los dos dragoneantes del Inpec, denunciados por la víctima quien quedó en embarazo de uno de ellos.

Acceso carnal violento en concurso homogéneo con prevaricato por omisión fueron los delitos que la Fiscalía les imputó a los dragoneantes Cristian Camilo Alvarado y Diego Stiven Castaño por el abuso sexual a una mujer recluida en la cárcel que custodiaban.

Datos que se conocieron en medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos ante el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, señalan que el bebé de Andrea Valdés, como fue identificada la víctima tiene dos meses y solo hasta ahora comienza a salir a la luz la verdad.

Prueba de ADN confirmaría violación y paternidad de dragoneantes

Las dos agresiones de las que fue víctima la mujer ocurrieron en un contexto de total indefensión, aislamiento y ausencia de vigilancia efectiva, atendiendo a que la celda número 15, donde se perpetraron los hechos, no cuenta con vigilancia directa ni cámaras cercanas.

Como consecuencia del doble abuso, Andrea, quien hoy se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, quedó en embarazo y solo hasta finales de julio se confirmó que el papá del bebé es el dragoneante Diego Steven Castaño, quien fue el segundo en acceder de ella.

La Fiscalía les imputó en las últimas horas el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y en el caso de Diego Steven en concurso heterogéneo con prevaricato por omisión.

Capturan siete meses después a dragoneantes que violaron a reclusa en Medellín

En la Dorada Caldas y Puerto Triunfo, Antioquia, fueron capturados los dragoneantes del Inpec Diego Steven Castaño y Cristian Camilo Alvarado, imputados recientemente por la Fiscalía por el acceso carnal violento a esta mujer reclusa, quien se encontraba en una celda de tratamiento especial de la cárcel Pedregal de Medellín entre agosto y septiembre de 2024.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento será el próximo martes.