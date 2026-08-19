Ministerio de Ambiente revoca reserva sobre 1.499 hectáreas en Santurbán

El Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, que había declarado una reserva definitiva en 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán.

La decisión quedó en firme con la Resolución 1037 del 13 de agosto, y responde a un fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que ordenó reiniciar el trámite por irregularidades en la consulta pública y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró que el nuevo proceso permitirá una evaluación técnica y jurídica integral, con participación ciudadana y transparencia, para garantizar la protección del agua y la biodiversidad. “Se trata de corregir irregularidades y asegurar que las decisiones tengan soporte científico y seguridad jurídica”, señaló el comunicado oficial.

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Comité Santurbán rechaza resolución del Ministerio de Ambiente

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán reaccionó a la revocatoria, advirtiendo que “no pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán”.

Según la organización, la decisión del Ministerio de Ambiente abre la puerta al proyecto minero Soto Norte de la multinacional Aris Mining, lo que pondría en riesgo el agua de cerca de 2 millones de personas en Santander y Norte de Santander.

"El fallo judicial ordenaba rehacer la consulta, no revocar la reserva ambiental definitiva. Y lo más grave: ni siquiera apelaron la decisión. ¡Un descaro!", afirmó el Comité Santurbán.

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“Convocamos a la ciudadanía a acompañar las acciones jurídicas y de movilización que emprenderemos para defender Santurbán. El agua y el futuro de Santurbán y demás páramos del país no se venden, se defienden”, expresó el Comité a través de X.

Efectos sobre 1.499 hectáreas en Santurbán quedan sin vigencia

Con la revocatoria, los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja quedan sin vigencia y el trámite vuelve al punto inicial, donde el Ministerio asegura que deberán garantizarse plenamente la participación de las comunidades y el respeto al debido proceso.

El Gobierno de De la Espriella insiste en que la política ambiental será un eje estratégico, y que la protección de Santurbán se construirá “con las comunidades, sustentada en la ciencia y el derecho”.

El páramo de Santurbán es considerado estratégico para el suministro de agua de más de 2,5 millones de personas, y su defensa ha sido uno de los temas más sensibles en la agenda ambiental y social del país.