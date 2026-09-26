Suboficiales les habrían vendido armas a grupos criminales: red operaba desde La Picota

La Fiscalía formuló cargos contra cinco personas, entre ellas tres suboficiales del Ejército en servicio activo, señalados de integrar una red dedicada al robo y tráfico de armamento desde instalaciones militares hacia grupos criminales.

Según la investigación del ente acusador, la organización criminal operaba desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra recluido uno de sus miembros principales, identificado como alias Sargento García, quien dirigía las operaciones delictivas desde el pabellón de máxima seguridad.

¿Cómo operaba la red?

Los tres suboficiales capturados habrían sustraído armamento de cantones militares para posteriormente comercializarlo, presuntamente, con grupos armados. La modalidad delictiva habría involucrado el acceso privilegiado que estos uniformados tenían a las instalaciones castrenses donde se resguarda material.

Durante las audiencias de imputación, la Fiscalía formalizó los cargos contra los cinco capturados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y porte y tráfico ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

‘Sargento García’, identificado como el líder de la red, habría coordinado desde su celda los contactos entre los suboficiales activos y los potenciales compradores del material militar.

¿Quién es alias Sargento García?

Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Armenia, Ibagué, Florencia y Villavicencio. También se debe tener en cuenta que alias Sargento García está cumpliendo una condena por tráfico de armas.

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De acuerdo con lo revelado por las autoridades, la estructura habría contactado a los funcionarios responsables de almacenar armamento en las guarniciones. Se sospecha que le habrían dado dinero y otros beneficios a cambio de obtener las armas sin complicaciones.

Hubo robo de armamento en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke, de Ibagué, y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’, en Santa Marta. Además, se supo que en el último año hubo 4.000 unidades que fueron sustraídas.