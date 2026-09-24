CANAL RCN
Colombia

Se hicieron pasar por funcionarios de la Sijín para robar viviendas en Venecia y los capturaron

Según las autoridades, los capturados se movilizaban en un vehículo y habrían intentado ingresar a las viviendas bajo el argumento de revisar cámaras de seguridad.

Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
08:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de su página oficial, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, reveló que cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer, fueron capturadas en flagrancia por uniformados del CAI Venecia, en la localidad de Tunjuelito, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Capturan a pareja que llevaba un arma modificada en una motocicleta en Candelaria
RELACIONADO

Capturan a pareja que llevaba un arma modificada en una motocicleta en Candelaria

Los capturaron por hacerse pasar como funcionarios de la Sijín

El operativo se originó a partir de una alerta realizada por ciudadanos que están vinculados a un grupo de WhatsApp denominado Zonas Seguras.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los habitantes reportaron la presencia de varias personas sospechosas que, al parecer, se identificaban como funcionarios de la SIJIN o la DIJIN.

Los individuos presuntamente buscaban ingresar a viviendas con el argumento de verificar cámaras de seguridad para localizar un supuesto vehículo hurtado.

Tras recibir la alerta, los uniformados obtuvieron las características del automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y comenzaron un operativo de búsqueda y seguimiento.

La persecución se extendió durante aproximadamente 20 minutos y terminó con la interceptación del vehículo en el barrio Nuevo Muzú.

Durante la inspección del automotor, los policías encontraron ocultos en la parte delantera dos armas de fuego, un arma cortopunzante y munición.

Así operaban los capturados

Capturado taxista que, en medio de una riña, disparó a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá
RELACIONADO

Capturado taxista que, en medio de una riña, disparó a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá

Según la hipótesis de las autoridades, estos elementos estarían relacionados con la presunta intención de cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación de autoridad.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las armas incautadas y el vehículo inmovilizado, para que se adelante el proceso de judicialización correspondiente.

Las autoridades destacaron además la importancia de la información suministrada por los ciudadanos para activar el procedimiento policial y detectar a los sospechosos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

David Murcia se retracta de acusaciones contra el presidente De la Espriella y asegura que le ofrecieron ser gestor de paz

avianca

Anuncian alianza con la Aerocivil para implementar nuevos procedimientos y rutas en el espacio aéreo

Gobierno Nacional

¿Cuál es la diferencia entre la ley de sometimiento y los diálogos de paz?

Otras Noticias

Cuidado personal

Barbie colombiana tuvo que extraerse el ácido hialurónico de sus labios: así quedó

La mujer se sinceró en sus redes sociales al mostrar el estado de sus labios con dichos productos.

James Rodríguez

Histórico de Nacional respaldó a James Rodríguez antes del clásico ante Millonarios

James Rodríguez recibió el respaldo de un histórico exjugador de Nacional.

ONU

Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York

Icfes

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado