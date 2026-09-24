Se hicieron pasar por funcionarios de la Sijín para robar viviendas en Venecia y los capturaron

A través de su página oficial, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, reveló que cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer, fueron capturadas en flagrancia por uniformados del CAI Venecia, en la localidad de Tunjuelito, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Los capturaron por hacerse pasar como funcionarios de la Sijín

El operativo se originó a partir de una alerta realizada por ciudadanos que están vinculados a un grupo de WhatsApp denominado Zonas Seguras.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los habitantes reportaron la presencia de varias personas sospechosas que, al parecer, se identificaban como funcionarios de la SIJIN o la DIJIN.

Los individuos presuntamente buscaban ingresar a viviendas con el argumento de verificar cámaras de seguridad para localizar un supuesto vehículo hurtado.

Tras recibir la alerta, los uniformados obtuvieron las características del automóvil en el que se movilizaban los sospechosos y comenzaron un operativo de búsqueda y seguimiento.

La persecución se extendió durante aproximadamente 20 minutos y terminó con la interceptación del vehículo en el barrio Nuevo Muzú.

Durante la inspección del automotor, los policías encontraron ocultos en la parte delantera dos armas de fuego, un arma cortopunzante y munición.

Así operaban los capturados

Según la hipótesis de las autoridades, estos elementos estarían relacionados con la presunta intención de cometer hurtos mediante la modalidad de suplantación de autoridad.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con las armas incautadas y el vehículo inmovilizado, para que se adelante el proceso de judicialización correspondiente.

Las autoridades destacaron además la importancia de la información suministrada por los ciudadanos para activar el procedimiento policial y detectar a los sospechosos.