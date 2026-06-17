Ingresos a UCI por complicaciones durante procedimientos estéticos aumentaron 123% en Bogotá

En el Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate sobre procedimientos estéticos que son realizados de manera ilegal y, entre 2023 y 2026, han cobrado la vida de Yulixa Toloza y otras 14 personas en la ciudad.

Según el concejal citante, Julián Sastoque, el número de eventos adversos en medio de procedimientos de este tipo ha aumentado de forma dramática, lo que evidencia el sentido de urgencia de abordar el tema y establecer nuevos controles.

Entre 2023 y 2026, se han registrado 530 eventos adversos y, en lo que va del año, el número de casos de infección tras procedimientos estéticos ha aumentado en 134%; el de hospitalizaciones, en 138%, y el de ingreso a Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en 123%.

Operativos de control dejan al descubierto las condiciones en las que operan buena parte de los centros de estética

En medio de el debate, la concejal María Clara Name advirtió las condiciones en las que operan algunas clínicas y centros de estética en la ciudad: “Entre 2023 y mayo de 2026 se realizaron 383 operativos de Inspección, Vigilancia y Control, encontrando que el 84% de los establecimientos inspeccionados incumplía los requisitos exigidos para funcionar. Apenas el 14% logró demostrar que operaba conforme a la normatividad vigente”.

El centro de estética en el que fue operada Toloza no es la excepción. Según Name, las autoridades confirmaron que operaba de forma irregular y previo a la muerte de Yulixa no había recibido una visita de inspección.

Además, entre “2024 y mayo de 2026 la Secretaría Distrital de Salud recibió 494 quejas relacionadas con procedimientos estéticos, de las cuales el 66% correspondía a establecimientos que ni siquiera estaban registrados ante las autoridades sanitarias”.

Gobierno anunció que presentará un proyecto de ley para regular los procedimientos estéticos en el país

Días antes, el presidente Petro anunció que su Gobierno presentará el proyecto de ley Yulixa Toloza “que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”.

Bajo la misma línea, la concejal Name advirtió: “No podemos seguir lamentando muertes mientras clínicas clandestinas y falsos profesionales continúan operando con total impunidad” y llamó a “la Administración Distrital” a adelantar el trabajo, fortaleciendo “la articulación institucional y creando un equipo multidisciplinario para identificar, intervenir y cerrar estos establecimientos ilegales”.