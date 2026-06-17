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Ley seca, restricción de celulares y otras medidas que regirán durante las elecciones

Habrá restricciones para ciudadanos, campañas, puestos de votación y movilidad.

Estas son las zonas en Antioquia con más alto riesgo electoral por amenazas
Foto: Registraduría

Noticias RCN

junio 17 de 2026
12:30 p. m.
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Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial y evitar alteraciones del orden público, el Gobierno estableció una serie de medidas especiales que comenzarán a regir desde el fin de semana electoral.

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Las disposiciones incluyen restricciones al consumo de alcohol, límites al uso de celulares dentro de los puestos de votación, cierre temporal de fronteras y reglas para el transporte, la propaganda política y la divulgación de resultados.

¿Desde cuándo habrá ley seca y hasta cuándo irá?

Una de las principales medidas será la ley seca.

La venta y el consumo de bebidas embriagantes estarán prohibidos desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

Además, el decreto permite que gobernadores y alcaldes amplíen ese periodo si consideran que existen riesgos para el orden público.

Un punto que llamó la atención es que, según lo explicado por el Gobierno, esta medida permite el funcionamiento normal de establecimientos durante la madrugada del sábado antes del inicio oficial de la restricción.

¿Se podrán usar celulares dentro de los puestos de votación?

No. Entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. estará prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o dispositivos de video dentro de los puestos de votación.

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Solo habrá excepciones para medios de comunicación acreditados, funcionarios del Ministerio Público y ciudadanos que necesiten mostrar su cédula digital ante el jurado.

¿Qué otras restricciones tendrán los votantes?

Durante la jornada electoral tampoco estará permitida la propaganda política.

Eso significa que no podrán difundirse mensajes políticos en radio, televisión, prensa ni instalar vallas, pasacalles o afiches el día de la elección.

Además, los ciudadanos únicamente podrán ingresar con una ayuda física pequeña para recordar su voto: máximo un papel de 10 centímetros por 5,5 centímetros, que deberá mantenerse fuera de la vista.

Tampoco se podrán divulgar encuestas, sondeos ni proyecciones electorales durante el desarrollo de las votaciones.

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Los medios solo podrán entregar resultados provenientes de fuentes oficiales.

¿Habrá cierre de fronteras por las elecciones presidenciales?

Sí. Los pasos terrestres y fluviales autorizados estarán cerrados desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio.

La medida incluye controles migratorios y busca reforzar las condiciones de seguridad durante el proceso electoral. Se contemplan excepciones únicamente por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

¿Cómo funcionará el transporte el día de elecciones?

El decreto establece que las empresas de transporte deberán operar con toda su capacidad disponible para facilitar el traslado de ciudadanos hacia los puestos de votación.

También se aclaró que no podrá restringirse la circulación de motocicletas individuales ni con acompañante únicamente por tratarse del día electoral.

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Las autoridades podrán habilitar rutas adicionales si se requiere aumentar la movilidad.

¿Quiénes podrán recibir acompañamiento para votar?

Las personas con limitaciones físicas o con problemas avanzados de visión podrán ingresar al cubículo acompañadas por una persona de confianza.

Asimismo, los testigos electorales podrán ingresar desde las 7:00 a. m. y, una vez cierren las mesas a las 4:00 p. m., sí podrán utilizar dispositivos electrónicos para registrar el escrutinio.

¿Podría haber toque de queda?

El decreto también dejó abierta esa posibilidad.

Los alcaldes podrán decretar toque de queda si consideran que existen riesgos para el orden público y si esa decisión cuenta con respaldo de los respectivos consejos de seguridad.

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