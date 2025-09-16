“Esto es todo menos justicia. Me siento manipulada”: Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt, exsecuestrada por las FARC, en diálogo con este medio, expresó su profunda decepción con la primera sanción emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los máximos responsables del secretariado de las Farc, siete años después de su creación.

Betancourt, quien fue víctima de un prolongado cautiverio, calificó la decisión como “una burla” a las víctimas y al proceso de justicia.

“Desafortunadamente, esto es todo menos justicia. Para nosotros, en realidad, es una burla. Es una burla después de muchos años de estar esperando que se haga justicia”, aseguró Betancourt.

La excandidata presidencial señaló que las víctimas esperaban que este momento fuera la hora de la verdad, pero en su lugar, se encontraron ante lo que considera una “consolidación de la impunidad” para los miembros de la guerrilla.

“Nosotros estábamos esperando realmente que esta que es la hora de la verdad nos permitiera decir, bueno, no nos equivocamos. Efectivamente, logramos que no hubiese impunidad para estos crímenes. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que se compacta el hecho de que se le está efectivamente dando impunidad a los miembros de esta guerrilla”, añadió.

Betancourt también cuestionó la efectividad del acuerdo de paz firmado hace casi una década, especialmente en lo que respecta al trato de las víctimas.

“Nosotros, las víctimas, nunca fuimos el centro del acuerdo. Desafortunadamente, hoy en día, cuando miro en retrospectiva, me siento manipulada porque se nos hicieron muchas promesas que se incumplieron”, detalló.

La exsecuestrada no solo expresó su frustración personal, sino que también señaló las implicaciones que esta decisión trae para Colombia.

Según Betancourt, el país esperaba que el acuerdo de paz fuera "el primer paso, no el último" para establecer una sociedad en paz.

“También se le incumplió a Colombia porque Colombia sí estaba esperando que esto fuera el primer paso, no el último, el primer paso para realmente establecer una sociedad en paz en el país y lo que hemos visto es que este acuerdo de paz lo que hizo fue garantizarles impunidad a los criminales”, finalizó.