CANAL RCN
Colombia Video

Exjefes de las Farc reciben sanción, pero no irán a la cárcel y podrán seguir en política

La JEP impuso una sanción propia contra integrantes del antiguo secretariado de las Farc por los vejámenes cometidos.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras más de siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sanción concreta contra antiguos líderes de las Farc, responsables de haber sometido a cientos de víctimas durante décadas de violencia armada.

Ladrones estarían usando los techos de Transmilenio para robar celulares: denuncian modalidad en video
RELACIONADO

Ladrones estarían usando los techos de Transmilenio para robar celulares: denuncian modalidad en video

Se trata de una decisión que ha generado debate, ya que no incluye penas de prisión y, a pesar de la gravedad de los hechos atribuidos, permite que los sancionados continúen vinculados a la vida política del país.

¿Quiénes son los exjefes de las Farc sancionados?

Entre los sancionados se encuentran reconocidos excomandantes del secretariado de esa organización:

  • Julián Gallo, actual senador del Partido Comunes, quien mantendrá su curul.
  • Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.
  • Pastor Lisandro Alape.
  • Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.
  • Jaime Alberto Parra, alias El Médico.
  • Jorge Torres.
  • Victoria Sandino.
  • Pablo Catatumbo.
  • Rodrigo Granda Escobar.

La medida consiste en una sanción propia de ocho años, que no implica reclusión en centros penitenciarios como La Picota o La Modelo.

En su lugar, deberán estar sujetos a un sistema de monitoreo mediante un dispositivo electrónico, aunque no se ha precisado con exactitud cuál será ni cómo se aplicará.

¿Qué implica la sanción otorgada a los exjefes Farc?

Las obligaciones impuestas a los exjefes guerrilleros se desarrollarán en cuatro frentes:

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor
RELACIONADO

Madre del menor que fue salvajemente golpeado en Medellín también era víctima del mismo agresor

  • Desminado humanitario: se les exige entregar información puntual sobre las zonas del país que aún permanecen contaminadas con minas antipersonal.
  • Búsqueda de desaparecidos: deberán contribuir a la localización de más de 4.000 personas reportadas como desaparecidas en el marco del caso.
  • Reparación medioambiental: asumir compromisos relacionados con los daños provocados en territorios que sufrieron desplazamiento masivo y deterioro por la confrontación armada.
  • Memoria histórica y reparación simbólica: impulsar acciones de reivindicación para las víctimas, que incluyan monumentos, actividades conmemorativas y espacios de diálogo que fortalezcan la verdad sobre lo ocurrido.

Exjefes Farc podrán seguir incursionando en la política

Uno de los puntos más sensibles de la decisión es que la sanción no impide la participación en política.

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel
RELACIONADO

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

En consecuencia, Julián Gallo seguirá desempeñando su labor como senador de la República y los demás, una vez finalicen su periodo de sanción, también podrán postularse o continuar en escenarios políticos, siempre con el compromiso de no incurrir en conductas que revictimicen.

Es importante decir que esta medida aún debe superar el trámite de apelación ante el Tribunal de la JEP, que será la instancia encargada de dejarla en firme.

Hasta entonces, las sanciones no se consideran definitivas, aunque en el papel ya están definidas las condiciones y alcances.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tulio Gómez

¿Tulio Gómez vuelve al ruedo en la política? Buscaría llegar a importante cargo

Cundinamarca

Habló la mamá de la niña asesinada por su padrastro en Mosquera: “Me la arrebataron de una forma que ella no debía”

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025! Atención a lo reportado

Otras Noticias

Artistas

Ryan Castro anuncia colaboración con reconocida marca deportiva: así luce

El cantante de música urbana sigue dejando huella con importante alianza.

Liga BetPlay

Revelan escalafón de los jugadores más devaluados en el FPC: hay novedades

Jugadores de grandes equipos del balompié nacional se encuentran en este listado.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de septiembre de 2025

Donald Trump

Orden firmada por Trump replicará el despliegue de tropas en Washington en esta otra ciudad

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos