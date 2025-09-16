Exjefes de las Farc reciben sanción, pero no irán a la cárcel y podrán seguir en política

Tras más de siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sanción concreta contra antiguos líderes de las Farc, responsables de haber sometido a cientos de víctimas durante décadas de violencia armada.

Se trata de una decisión que ha generado debate, ya que no incluye penas de prisión y, a pesar de la gravedad de los hechos atribuidos, permite que los sancionados continúen vinculados a la vida política del país.

¿Quiénes son los exjefes de las Farc sancionados?

Entre los sancionados se encuentran reconocidos excomandantes del secretariado de esa organización:

Julián Gallo, actual senador del Partido Comunes, quien mantendrá su curul.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

Pastor Lisandro Alape.

Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez.

Jaime Alberto Parra, alias El Médico.

Jorge Torres.

Victoria Sandino.

Pablo Catatumbo.

Rodrigo Granda Escobar.

La medida consiste en una sanción propia de ocho años, que no implica reclusión en centros penitenciarios como La Picota o La Modelo.

En su lugar, deberán estar sujetos a un sistema de monitoreo mediante un dispositivo electrónico, aunque no se ha precisado con exactitud cuál será ni cómo se aplicará.

¿Qué implica la sanción otorgada a los exjefes Farc?

Las obligaciones impuestas a los exjefes guerrilleros se desarrollarán en cuatro frentes:

Desminado humanitario: se les exige entregar información puntual sobre las zonas del país que aún permanecen contaminadas con minas antipersonal.

se les exige entregar información puntual sobre las zonas del país que aún permanecen contaminadas con minas antipersonal. Búsqueda de desaparecidos: deberán contribuir a la localización de más de 4.000 personas reportadas como desaparecidas en el marco del caso.

deberán contribuir a la localización de más de 4.000 personas reportadas como desaparecidas en el marco del caso. Reparación medioambiental: asumir compromisos relacionados con los daños provocados en territorios que sufrieron desplazamiento masivo y deterioro por la confrontación armada.

asumir compromisos relacionados con los daños provocados en territorios que sufrieron desplazamiento masivo y deterioro por la confrontación armada. Memoria histórica y reparación simbólica: impulsar acciones de reivindicación para las víctimas, que incluyan monumentos, actividades conmemorativas y espacios de diálogo que fortalezcan la verdad sobre lo ocurrido.

Exjefes Farc podrán seguir incursionando en la política

Uno de los puntos más sensibles de la decisión es que la sanción no impide la participación en política.

En consecuencia, Julián Gallo seguirá desempeñando su labor como senador de la República y los demás, una vez finalicen su periodo de sanción, también podrán postularse o continuar en escenarios políticos, siempre con el compromiso de no incurrir en conductas que revictimicen.

Es importante decir que esta medida aún debe superar el trámite de apelación ante el Tribunal de la JEP, que será la instancia encargada de dejarla en firme.

Hasta entonces, las sanciones no se consideran definitivas, aunque en el papel ya están definidas las condiciones y alcances.